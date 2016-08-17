CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

PChannel_System_Digit - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
995
Avaliação:
(14)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador que implementa um sistema de fuga (breakout) com uso do canal PChannel_System com arredondamento dos níveis do indicador (até o número desejado de dígitos) e exibição, na forma de etiquetas de preços, dos últimos níveis de ruptura do canal. O número de dígitos para arredondamento, é definido no indicador de entrada de variável dígito:

input uint Digit=2; //número de casas decimais para arredondamento

Ao sair o preço a partir do canal cinza, a barra fica pintada numa cor que coincide com a direção da tendência. Azul — crescimento do ativo financeiro; vermelho — queda do ativo financeiro. As cores brilhantes correspondem à coincidência entre a direção da vela e a direção da tendência, enquanto as cores escuras indicam a oposição entre a direção da vela e a direção da tendência.

Fig.1. Indicador PChannel_System_Digit

Fig.1. Indicador PChannel_System_Digit

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15929

PChannel_System_HTF PChannel_System_HTF

Indicador PChannel_System com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

WmiVol_Pluse WmiVol_Pluse

Indicador de volatilidade intra-dia sem latência.

PriceDistribution PriceDistribution

Gráfico de barras vertical com distribuição de preços.

ExtremPriceDistribution ExtremPriceDistribution

Gráfico de barras vertical com distribuição de preços.