Indicador que implementa um sistema de fuga (breakout) com uso do canal PChannel_System com arredondamento dos níveis do indicador (até o número desejado de dígitos) e exibição, na forma de etiquetas de preços, dos últimos níveis de ruptura do canal. O número de dígitos para arredondamento, é definido no indicador de entrada de variável dígito:



input uint Digit=2;

Ao sair o preço a partir do canal cinza, a barra fica pintada numa cor que coincide com a direção da tendência. Azul — crescimento do ativo financeiro; vermelho — queda do ativo financeiro. As cores brilhantes correspondem à coincidência entre a direção da vela e a direção da tendência, enquanto as cores escuras indicam a oposição entre a direção da vela e a direção da tendência.

Fig.1. Indicador PChannel_System_Digit