Autor real:

Murad Ismayilov

Indicador de volatilidad intradía sin retrasos, recomienda la zona de comercio para las estrategias intradía.

Con frecuencia sucede que hay que calcular la hora para el comercio en la que las cotizaciones cambian deprisa (por ejemplo, de 07:00 a 21:00).

Si el instrumento no es conocido, esto puede suponer un problema. Este indicador cuenta todas las barras en el gráfico y muestra la estadística de las horas en las que se ha desarrollado mayor actividad. Como criterios de actividad se ha elegido la altura de la vela (High menos Low). Una actividad elevada se destaca con barras azules, una baja, con barras rosas. El indicador se puede usar como filtro para diferentes estrategias que demandan una actividad alta del instrumento.

En esta versión del indicador, con la ayuda del parámetro de entrada se ha añadido la posibilidad de cambiar el marco temporal del cálculo del indicador y usar el indicador en cualquier gráfico

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_D1 ;

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 04.01.2014.

Fig. 1. Indicador WmiVol_Pluse