PriceDistribution - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Khlystov Vladimir
Histograma vertical con distribución de precios.
Parámetros de entrada del indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+----------------------------------------------+ input string SirName="PriceDistribution";//Primera parte del nombre de los objetos gráficos input uint iPeriod=3000; //periodo de cálculo input int Shift=-300; //desplazamiento del nivel inicial de dibujado del histograma input double Dev=1.0; //escala de dibujado del histograma input color PrColor=clrDodgerBlue; //color de la cantidad de precios
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 03.05.2012.
Fig. 1. Indicador PriceDistribution
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15936
