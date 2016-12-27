请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
PChannel_System_Digit - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1115
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
本指标使用PChannel_System通道实现了一个突破系统，它可以根据通道的水平评估出所需订单的数量，并且以价格标签的形式显示最新的通道突破水平。小数点尾数在输入变量Digit中设置:
input uint Digit=2; //舍入的小数点尾数
当价格离开灰色通道时，柱的颜色改为对应趋势方向的颜色，蓝色标识资产价格的增长，红色 - 下跌。亮色表示烛形的方向与趋势方向一致，暗色则表示烛形的方向与趋势方向相反。
图1. PChannel_System_Digit 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15929
PChannel_System_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 PChannel_System 指标。WmiVol_Pluse
无延迟日内波动指标。
PriceDistribution
价格分布的垂直柱形图。ExtremPriceDistribution
价格极值分布的垂直柱形图。