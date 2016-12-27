本指标使用PChannel_System通道实现了一个突破系统，它可以根据通道的水平评估出所需订单的数量，并且以价格标签的形式显示最新的通道突破水平。小数点尾数在输入变量Digit中设置:



input uint Digit=2;

当价格离开灰色通道时，柱的颜色改为对应趋势方向的颜色，蓝色标识资产价格的增长，红色 - 下跌。亮色表示烛形的方向与趋势方向一致，暗色则表示烛形的方向与趋势方向相反。

图1. PChannel_System_Digit 指标