Der Indikator implementiert ein Ausbruchssystem unter Verwendung des PChannel_System Kanals. Er bietet die Möglichkeit, die Levels des Kanals auf die benötigte Stellenzahl abzurunden, und zeigt die letzten Ausbruchslevels als "Preisetiketts" an Die Stellenzahl, auf welche die Levels abgerundet werden, wird in der Digit Inputvariablen gesetzt:



input uint Digit=2;

Wenn der Preis den grauen Kanal verlässt, ändert sich die Farbe des Balkens entsprechend der Trendrichtung. Blau steht für das Wachstum eines eines finanziellen Aktivums, rot - für die Senkung. Grelle Farben kennzeichnen die Übereinstimmung der Trendrichtung und der Richtung einer Kerze. Dunkle Farben bedeuten, dass die Richtung der Kerze der Trendrichtung entgegengesetzt ist.

Abb.1. Der PChannel_System_Digit Indikator