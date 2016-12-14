無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
PChannel_System_Digit - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 828
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
この指標は、チャンネルレベルを必要な注文数に丸め、最新のチャンネルブレイクアウトレベルを価格ラベルの形で表示することができる、 PChannel_Systemチャンネルを使用したブレークアウトシステムを実装します。四捨五入後の桁数は Digit入力変数で設定されます。
input uint Digit=2; // 四捨五入後の桁数
価格が灰色のチャネルを出ると、バーの色はトレンドの方向に対応する色に変更します。金融資産の増加は青で、減少は赤です。明るい色はローソク足とトレンドの方向の一致を示しています。暗い色はローソク足とトレンドの方向が反対であることを示しています。
図1 PChannel_System_Digit指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15929
WmiVol_Pluse
遅れのない日中ボラティリティの指標Donchian_Channels_System_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つDonchian_Channels_System指標
PriceDistribution
価格分布による垂直ヒストグラムExtremPriceDistribution
極端な価格の分布を伴う垂直ヒストグラム