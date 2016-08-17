CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

PChannel_System_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
743
Ranking:
(15)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador PChannel_System con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador PChannel_System.mq5.

Fig. 1. Indicador PChannel_System_HTF

Fig. 1. Indicador PChannel_System_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15928

WmiVol_Pluse WmiVol_Pluse

Indicador de volatilidad intradía sin retrasos.

Donchian_Channels_System_HTF Donchian_Channels_System_HTF

Indicador Donchian_Channels_System con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

PChannel_System_Digit PChannel_System_Digit

Indicador que implementa un sistema de ruptura con el uso del canal PChannel_System, con la posibilidad de redondear los niveles del canal en la cantidad nesaria de grados y representación de los últimos niveles de ruptura del canal en forma de etiquetas de precio.

PriceDistribution PriceDistribution

Histograma vertical con distribución de precios.