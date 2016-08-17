CodeBaseSecciones
ExtremPriceDistribution - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
835
(13)
Autor real:

Khlystov Vladimir

Histograma vertical con distribución de precios extremos.

Parámetros de entrada del indicador:

//+----------------------------------------------+
//| Parámetros de entrada del indicador                 |
//+----------------------------------------------+
input string  SirName="PriceDistribution";//Primera parte del nombre de los objetos gráficos
input uint iPeriod=3000;                  //periodo de cálculo 
input int  Shift=-300;                    //desplazamiento del nivel inicial de dibujado del histograma
input double Dev=1.0;                     //escala de dibujado del histograma
input color PrColor=clrDodgerBlue;        //color de la cantidad de precios

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 03.05.2012.

Fig. 1. Indicador ExtremPriceDistribution

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15937

