PairsTrade_Light

Autor:



Autor: Leonid Borsky (leonid553)

Este indicador es la variante simplificada del indicador "ind_2_linep1.mq5". A diferencia de este último, esta nueva variante se caracteriza por lo siguiente:

en la MA lenta se utiliza un suavizado exponencial;

en la MA rápida se utiliza dos veces el suavizado exponencial;

el ATR se calcula con un suavizado exponencial;

se dibujan dos líneas de umbral a partir del ATR para el gráfico de la diferencia;

los volúmenes de trading solo se calculan para los instrumentos de tipo "Forex";

los instrumentos seleccionados se incluyen automáticamente en la ventana "Observación del Mercado";

los valores del indicador no se calculan para todo el gráfico, sino para la última parte cuyo tamaño se define en"inpNumBars";

no se utiliza ningún sistema complejo de sincronización de símbolos;

no se utilizan indicadores externos ni tampoco se incluyen otros archivos.

El indicador dibuja tres líneas:

la línea verde es el índice de precio del instrumento principal;

la línea azul es el índice de precio del instrumento adicional;

dos líneas coloreadas de diferencia: azul cuando hay divergencia, rojo cuando hay convergencia.

El indicador se pone en modo de espera cuando el trader continúa descargando del servidor las cotizaciones de precios correspondientes a los instrumentos seleccionados, o cuando necesita preparar la información en el terminal. En ese momento la pantalla muestra el mensaje correspondiente. Para el correcto funcionamiento del indicador se necesita una conexión con el servidor, de modo que el terminal pueda recibir los ticks adecuadamente. Si existe una conexión con el servidor pero los ticks no llegan (por ejemplo, en los fines de semana), puedes intentar ejecutar varias veces el comando "Actualizar", disponible en el terminal.

El valor del parámetro "Max bar in chart" del terminal debe incrementar el valor seleccionado del parámetro "inpNumBars" del indicador, en algunos casos debe incrementarlo.

Parámetros de entrada del indicador:

input string inpSymbol1_Name = "EURJPY" ; input bool Symbol1_Reverse = false ; input string inpSymbol2_Name = "USDJPY" ; input bool Symbol2_Reverse = false ; input bool ATREnable = true ; input int inpEMA_Slow = 42 ; input int inpEMA_Fast = 5 ; input int inpN_ATR = 175 ; input int inpNumBars = 5000 ;

Recomendaciones: