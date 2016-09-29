コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

PairsTrade_Light - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

実際の著者：Leonid Borsky (leonid553)

この指標はind_2_linep1.mq5指標の簡易化されたバージョンです。下記の相違点があります。

  • 低速MAGでは指数平滑を使用。
  • 高速MAでは指数平滑を2度使用。
  • ATR は指数平滑を用いて計算。
  • チャートの違いのATPに基づいて2つの閾値ラインが描画される。
  • 取引数量が「外国為替」タイプの製品のために計算される。
  • 選択された製品が自動的に「気配値表示」に含まれる。
  • 指標値は、チャート全体のためではなく、サイズが 「inpNumBars」によって定義されている最後の部分のために計算される。
  • 異なる銘柄データ同期のために複雑なシステムは使用されていない
  • 外部指標やインクルードファイルは使用されていない

 指標は3線を描画します。

  • 緑はメイン製品の価格指数のライン
  • 青は追加製品の価格指数のライン
  • 差は2色ライン： 青は発散、赤は収束

選択した製品によってサーバの相場からのダウンロードを続行または端末にそれらを準備する必要がある場合は、指標がスタンバイ状態になり、この時点で対応するメッセージが画面上に表示されます。指標の動作の修正にはサーバー接続とティック到着はが必要とされるでしょう。サーバとの接続があっても（週末などで）ティックが到着しない場合は、端末の「更新」コマンドをを何回か実行してみてください。

Max bar in chart（チャートでのバーの最大数）」端末パラメータ値は「inpNumBars」指標パラメータで選択された値を超過しなければなりません。場合によってははるかに超過しなければなりません。

指標の入力パラメータ：

input string inpSymbol1_Name = "EURJPY";  // 主要製品
input bool   Symbol1_Reverse = false;     // 反対側の依存
input string inpSymbol2_Name = "USDJPY";  // 追加的な製品
input bool   Symbol2_Reverse = false;     // 反対側の依存
input bool   ATREnable       = true;      // ATR 値の考慮
input int    inpEMA_Slow     = 42;        // 低速EМА期間
input int    inpEMA_Fast     = 5;         // 高速2xEМА期間
input int    inpN_ATR        = 175;       //ATR期間
input int    inpNumBars      = 5000;      // 描画の感覚

PairsTrade_Light

推奨

  • 指標は長いこと検証されていません。「そのままで」提供されています。
  • このような指標の基本と使用例はLeprecon Review誌のアーカイブやTrading spreads in MetaTraderフォーラムなどでみることができます。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1589

