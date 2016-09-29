無料でロボットをダウンロードする方法を見る
PairsTrade_Light - MetaTrader 5のためのインディケータ
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
実際の著者：Leonid Borsky (leonid553)
この指標はind_2_linep1.mq5指標の簡易化されたバージョンです。下記の相違点があります。
- 低速MAGでは指数平滑を使用。
- 高速MAでは指数平滑を2度使用。
- ATR は指数平滑を用いて計算。
- チャートの違いのATPに基づいて2つの閾値ラインが描画される。
- 取引数量が「外国為替」タイプの製品のために計算される。
- 選択された製品が自動的に「気配値表示」に含まれる。
- 指標値は、チャート全体のためではなく、サイズが 「inpNumBars」によって定義されている最後の部分のために計算される。
- 異なる銘柄データ同期のために複雑なシステムは使用されていない
- 外部指標やインクルードファイルは使用されていない
指標は3線を描画します。
- 緑はメイン製品の価格指数のライン
- 青は追加製品の価格指数のライン
- 差は2色ライン： 青は発散、赤は収束
選択した製品によってサーバの相場からのダウンロードを続行または端末にそれらを準備する必要がある場合は、指標がスタンバイ状態になり、この時点で対応するメッセージが画面上に表示されます。指標の動作の修正にはサーバー接続とティック到着はが必要とされるでしょう。サーバとの接続があっても（週末などで）ティックが到着しない場合は、端末の「更新」コマンドをを何回か実行してみてください。
「Max bar in chart（チャートでのバーの最大数）」端末パラメータ値は「inpNumBars」指標パラメータで選択された値を超過しなければなりません。場合によってははるかに超過しなければなりません。
指標の入力パラメータ：
input string inpSymbol1_Name = "EURJPY"; // 主要製品 input bool Symbol1_Reverse = false; // 反対側の依存 input string inpSymbol2_Name = "USDJPY"; // 追加的な製品 input bool Symbol2_Reverse = false; // 反対側の依存 input bool ATREnable = true; // ATR 値の考慮 input int inpEMA_Slow = 42; // 低速EМА期間 input int inpEMA_Fast = 5; // 高速2xEМА期間 input int inpN_ATR = 175; //ATR期間 input int inpNumBars = 5000; // 描画の感覚
推奨
- 指標は長いこと検証されていません。「そのままで」提供されています。
- このような指標の基本と使用例はLeprecon Review誌のアーカイブやTrading spreads in MetaTraderフォーラムなどでみることができます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1589
