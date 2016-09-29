PairsTrade_Light

実際の著者：



実際の著者：Leonid Borsky (leonid553)

この指標はind_2_linep1.mq5指標の簡易化されたバージョンです。下記の相違点があります。

低速MAGでは指数平滑を使用。

高速 MA では指数平滑を2度使用。

では指数平滑を2度使用。 ATR は指数平滑を用いて計算。

は指数平滑を用いて計算。 チャートの違いのATPに基づいて2つの閾値ラインが描画される。

取引数量が「外国為替」タイプの製品のために計算される。

選択された製品が自動的に「気配値表示」に含まれる。

指標値は、チャート全体のためではなく、サイズが 「inpNumBars」によって定義されている最後の部分のために計算される。

「inpNumBars」によって定義されている最後の部分のために計算される。 異なる銘柄データ同期のために複雑なシステムは使用されていない

外部指標やインクルードファイルは使用されていない

指標は3線を描画します。

緑はメイン製品の価格指数のライン

青は追加製品の価格指数のライン

差は2色ライン： 青は発散、赤は収束

選択した製品によってサーバの相場からのダウンロードを続行または端末にそれらを準備する必要がある場合は、指標がスタンバイ状態になり、この時点で対応するメッセージが画面上に表示されます。指標の動作の修正にはサーバー接続とティック到着はが必要とされるでしょう。サーバとの接続があっても（週末などで）ティックが到着しない場合は、端末の「更新」コマンドをを何回か実行してみてください。

「Max bar in chart（チャートでのバーの最大数）」端末パラメータ値は「inpNumBars」指標パラメータで選択された値を超過しなければなりません。場合によってははるかに超過しなければなりません。

指標の入力パラメータ：

input string inpSymbol1_Name = "EURJPY" ; input bool Symbol1_Reverse = false ; input string inpSymbol2_Name = "USDJPY" ; input bool Symbol2_Reverse = false ; input bool ATREnable = true ; input int inpEMA_Slow = 42 ; input int inpEMA_Fast = 5 ; input int inpN_ATR = 175 ; input int inpNumBars = 5000 ;

