PairsTrade_Light

Der echte Autor: Leonid Borsky (leonid553)

Dieser Indikator ist die vereinfachte Variante des "ind_2_linep1.mq5" Indikators. Anders als bei diesem, ist in diesem Indikator:

für den langsamen MA wird eine exponentielle Glättung verwendet;

für den schnellen MA wird die exponentielle Glättung zweimal angewendet;

wird die exponentielle Glättung zweimal angewendet; ATR wird berechnet unter Verwendung von exponentieller Glättung;

wird berechnet unter Verwendung von exponentieller Glättung; Auf Basis des ATR werden für den Unterschieds-Chart zwei Schwellwertlinien gezeichnet;

Handelsvolumen wird nur für "Forex" Instrumente berechnet ;

Ausgewählte Instrumente werden automatisch in die "Marktübersicht" aufgenommen;

Indikatorenwerte werden nicht für den gesamten Chart berechnet sondern für den letzten Teil, dessen Größe durch "inpNumBars" festgelegt wurde;

"inpNumBars" festgelegt wurde; ein komplexes System für die Synchronisation der Daten verschiedener Symbole wird nicht verwendet;

externe Indikatoren und Include-Dateien werden nicht verwendet.

Der Indikator zeichnet drei Linien:

grün ist die Preisindexlinie des Hauptinstruments;

blau ist die Preisindexlinie des zusätzlichen Instruments;

zwei farbige Linien für den Unterschied: blau wenn eine Divergenz vorliegt, rot bei einer Konvergenz.

Wenn Sie weitere Quotierungen vom Server für die ausgewählten Instrumente herunterladen oder diese im Terminal vorbereiten, wechselt der Indikator in den Standby, dabei wird eine entsprechende Nachricht am Bildschirm angezeigt. Für das korrekte Funktionieren des Indikators wird eine Serververbindung und das Eintreffen von Ticks benötigt. Wenn es eine Verbindung mit dem Server gibt, aber keine Ticks kommen (zum Beispiel an Wochenenden), können Sie versuchen ein paarmal das "Aktualisieren"-Kommando des Terminals zu verwenden.

Der "Max Balken im Chart" Terminal-Parameterwert muss den ausgewählten Wert des "inpNumBars" Indikator-Parameters erhöhen, in manchen Fällen muss er ihn erhöhen.

Indikator Eingabeparameter:

input string inpSymbol1_Name = "EURJPY" ; input bool Symbol1_Reverse = false ; input string inpSymbol2_Name = "USDJPY" ; input bool Symbol2_Reverse = false ; input bool ATREnable = true ; input int inpEMA_Slow = 42 ; input int inpEMA_Fast = 5 ; input int inpN_ATR = 175 ; input int inpNumBars = 5000 ;

Empfehlungen: