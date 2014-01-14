CodeBaseSecciones
RSIOMA - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
3138
(24)
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
rsioma.mq5 (11.13 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Autor real:

Kalenzo

Descripcion:

El indicador RSI elaborado sobre la base de la serie precio suavizada con la línea de señal adicional para una definición más precisa de los puntos de entrada y la tendencia actual. Para una mejor lectura se realiza el indicador en forma simétrica de cero relativo.

Parámetro de entrada del indicador:

//+--------------------------------------+
//| PARAMETROS DE ENTRADA DEL INDICADOR  |
//+--------------------------------------+
input Smooth_Method RSIOMA_Method=MODE_EMA;   // Método de media del RSIOMA
input uint RSIOMA=14;                         // Profundidad media del RSIOMA
input int RSIOMAPhase=15;                     // Parámetros medios del RSIOMA
input Smooth_Method MARSIOMA_Method=MODE_EMA; // Método de media del MARSIOMA
input uint MARSIOMA=21;                       // Profundidad media del RSIOMA                  
input int MARSIOMAPhase=15;                   // Parámetros medios del RSIOMA
input uint MomPeriod=1;                       // Periodo Momentum
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;         // Constante de precio
input int HighLevel=+20;                      // Nivel superior de activación
input int MiddleLevel=0;                      // Media del rango
input int LowLevel=-20;                       // Nivel inferior de activación
input int Shift=0;                            // Desplazamiento horizontal del indicador en barras

recios El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Serie de Precios Medios para Cáculos Intermedios sin usar Buffers adicionales".

Fig.1 El indicador RSIOMA

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1581

