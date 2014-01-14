Pon "Me gusta" y sigue las noticias
RSIOMA - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Kalenzo
Descripcion:
El indicador RSI elaborado sobre la base de la serie precio suavizada con la línea de señal adicional para una definición más precisa de los puntos de entrada y la tendencia actual. Para una mejor lectura se realiza el indicador en forma simétrica de cero relativo.
Parámetro de entrada del indicador:
//+--------------------------------------+ //| PARAMETROS DE ENTRADA DEL INDICADOR | //+--------------------------------------+ input Smooth_Method RSIOMA_Method=MODE_EMA; // Método de media del RSIOMA input uint RSIOMA=14; // Profundidad media del RSIOMA input int RSIOMAPhase=15; // Parámetros medios del RSIOMA input Smooth_Method MARSIOMA_Method=MODE_EMA; // Método de media del MARSIOMA input uint MARSIOMA=21; // Profundidad media del RSIOMA input int MARSIOMAPhase=15; // Parámetros medios del RSIOMA input uint MomPeriod=1; // Periodo Momentum input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Constante de precio input int HighLevel=+20; // Nivel superior de activación input int MiddleLevel=0; // Media del rango input int LowLevel=-20; // Nivel inferior de activación input int Shift=0; // Desplazamiento horizontal del indicador en barras
recios El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Serie de Precios Medios para Cáculos Intermedios sin usar Buffers adicionales".
Fig.1 El indicador RSIOMA
