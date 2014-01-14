Autor real:

Kalenzo

Descripcion:

El indicador RSI elaborado sobre la base de la serie precio suavizada con la línea de señal adicional para una definición más precisa de los puntos de entrada y la tendencia actual. Para una mejor lectura se realiza el indicador en forma simétrica de cero relativo.

Parámetro de entrada del indicador:

input Smooth_Method RSIOMA_Method= MODE_EMA ; input uint RSIOMA= 14 ; input int RSIOMAPhase= 15 ; input Smooth_Method MARSIOMA_Method= MODE_EMA ; input uint MARSIOMA= 21 ; input int MARSIOMAPhase= 15 ; input uint MomPeriod= 1 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_CLOSE ; input int HighLevel=+ 20 ; input int MiddleLevel= 0 ; input int LowLevel=- 20 ; input int Shift= 0 ;

recios El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Serie de Precios Medios para Cáculos Intermedios sin usar Buffers adicionales".

Fig.1 El indicador RSIOMA