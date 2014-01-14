Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Float - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Andriy Moraru
Descripcion:
Float - es un indicador bastante complicado que analiza el histórico del gráfico anterior para este par de divisas y luego intenta analizar la actual situación de tendencias del mercado. Se muestra el principio y el final de la tendencia en ventanas separadas del gráfico, así como retrocesos de niveles de Fibonacci y niveles DiNapoli en la ventana principal.. También muestra cuánto tiempo apareció el máximo y mínimo local.
Debe considerarse que el indicador se redibuja en cada barra y por lo tanto, antes de usarlo en su trabajo, se debe estudiar su comportamiento con el histórico del probador de estrategias.
Parámetro de entrada del indicador:
//+--------------------------------------+ //| PARÁMETROS DE ENTRADA DEL INDICADOR | //+--------------------------------------+ input int Float=200; //número de barras para el análisis de tendencias. Cuanto menor sea este número, más frescos son los datos, //pero en el que el análisis se vuelve menos preciso. input bool use_fibos=true; //niveles de permiso del Fibonacii input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; //volume
Fig.1 Indicador Float
