Autor real:

Andriy Moraru

Descripcion:

Float - es un indicador bastante complicado que analiza el histórico del gráfico anterior para este par de divisas y luego intenta analizar la actual situación de tendencias del mercado. Se muestra el principio y el final de la tendencia en ventanas separadas del gráfico, así como retrocesos de niveles de Fibonacci y niveles DiNapoli en la ventana principal.. También muestra cuánto tiempo apareció el máximo y mínimo local.

Debe considerarse que el indicador se redibuja en cada barra y por lo tanto, antes de usarlo en su trabajo, se debe estudiar su comportamiento con el histórico del probador de estrategias.

Parámetro de entrada del indicador:



input int Float= 200 ; input bool use_fibos= true ; input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType= VOLUME_TICK ;

Fig.1 Indicador Float