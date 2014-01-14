CodeBaseSecciones
Indicadores

Float - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1796
(27)
Publicado:
Actualizado:
float.mq5 (15.26 KB) ver
Autor real:

Andriy Moraru

Descripcion:

Float - es un indicador bastante complicado que analiza el histórico del gráfico anterior para este par de divisas y luego intenta analizar la actual situación de tendencias del mercado. Se muestra el principio y el final de la tendencia en ventanas separadas del gráfico, así como retrocesos de niveles de Fibonacci y niveles DiNapoli en la ventana principal.. También muestra cuánto tiempo apareció el máximo y mínimo local.

Debe considerarse que el indicador se redibuja en cada barra y por lo tanto, antes de usarlo en su trabajo, se debe estudiar su comportamiento con el histórico del probador de estrategias.

Parámetro de entrada del indicador:

//+--------------------------------------+
//|  PARÁMETROS DE ENTRADA DEL INDICADOR |
//+--------------------------------------+
input int Float=200; //número de barras para el análisis de tendencias. Cuanto menor sea este número, más frescos son los datos, 
                //pero en el que el análisis se vuelve menos preciso.
input bool use_fibos=true; //niveles de permiso del Fibonacii
input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK;  //volume

Fig.1 Indicador Float

Fig.1 Indicador Float 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1577

