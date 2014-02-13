PairsTrade_Light

请观看如何免费下载自动交易
实际作者:
实际作者: Leonid Borsky (leonid553)
它是 "ind_2_linep1.mq5" 指标的简化变种不像它, 在这个指标下:
- 慢速均线使用指数平滑;
- 快速 均线 使用双重指数平滑;
- ATR 使用指数平滑计算;
- 在 ATR 的基础上, 在图表的上绘制两条阀值线;
- 交易的成交量仅按 "外汇" 类型的计算;
- 选定的金融产品会自动包含在 "市场观察";
- 指标值的计算不是要整个图表, 但是最后部分的大小由 "inpNumBars" 定义;
- 未使用不同符号之间数据同步的复杂系统;
- 外部指标和包含文件未使用。
该指标绘制三条线:
- 绿线是主要品种的价格指数;
- 蓝线是附加品种的价格指数;
- 不同的双色线: 当发散时为蓝色, 收敛时为红色。
如果您需要从服务器上连续下载选定品种的数据或在客户端准备它们的数据, 则指标将会进入待机状态, 相应的消息也会显示在屏幕上。连接服务器以及有即时价到达是指标正常工作的需要。如果与服务器有连接, 但没有即时价到达 (例如, 在周末), 那么您尝试用几次客户端的 "刷新" 命令。
客户端参数值 "最大图表柱线数量"必须根据 "inpNumBars" 指标参数的值调整。
指标输入参数:
input string inpSymbol1_Name = "EURJPY"; //主要品种 input bool Symbol1_Reverse = false; //相反依赖 input string inpSymbol2_Name = "USDJPY"; //附加品种 input bool Symbol2_Reverse = false; //相反依赖 input bool ATREnable = true; //考虑 ATR 值 input int inpEMA_Slow = 42; //慢速 EМА 周期 input int inpEMA_Fast = 5; //快速 2xEМА 周期 input int inpN_ATR = 175; //ATR 周期 input int inpNumBars = 5000; //绘制间隔
推荐:
- 该指标没有测试过长线。它的编排原理 "就是它"。
- 有关指标的基本详情和用法, 可在存档 "Leprecon 评测" 杂志或论坛 "Trading spreads in MetaTrader (交易点差)" 里找到。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1589
