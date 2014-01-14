PairsTrade_Light

O autor real:

O autor real: Leonid Borsky (leonid553)

Este indicador é uma variante simplificada do indicador "ind_2_linep1.mq5". O contrário deste indicador é o seguinte:

para uma MA lenta foi usado uma suavização exponencial;

para um MA rápida, a suavização exponencial é usada duas vezes;

ATR é calculado utilizando uma suavização exponencial;

são desenhadas duas linhas de limite baseados no indicador ATR;

Ofertas de volumes de negociação são calculados apenas para instrumentos do tipo "Forex";

instrumentos selecionados são automaticamente incluídos no "Observação do Mercado";

valores dos indicadores são calculados não para todo o histórico do gráfico, mas a última parte do tamanho definido pelo "inpNumBars";

não é usado um sistema complexo da sincronização de dados para diferentes símbolos;

não são usados indicadores externos e arquivos inclusos.

O indicador desenha três linhas:

verde é a linha de índice de preço do instrumento principal;

azul é a linha de índice de preço do instrumento adicional;

duas linhas coloridas de diferença: o azul é quando há divergência, o vermelho é quando a convergência.

Se você precisa continuar o download dos instrumentos selecionados a partir dos servidores da Metaquotes ou prepará-los no terminal, o indicador vai para standby, uma mensagem correspondente será exibida na tela. A ligação ao servidor e a entrada dos ticks são necessários para o trabalho correto do indicador. Se houver uma conexão com o servidor, mas os ticks não vêm (por exemplo, em fins de semana), você pode tentar usar várias vezes o comando do terminal "Atualizar".

Em alguns casos, a "Máxima da barra gráfico" no valor do parâmetro do terminal deve ser aumentada no valor selecionado do parâmetro "inpNumBars.

Parâmetros de entrada do Indicador:

input string inpSymbol1_Name = "EURJPY" ; input bool Symbol1_Reverse = false ; input string inpSymbol2_Name = "USDJPY" ; input bool Symbol2_Reverse = false ; input bool ATREnable = true ; input int inpEMA_Slow = 42 ; input int inpEMA_Fast = 5 ; input int inpN_ATR = 175 ; input int inpNumBars = 5000 ;

Recomendações: