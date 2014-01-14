Participe de nossa página de fãs
PairsTrade_Light - indicador para MetaTrader 5
O autor real: Leonid Borsky (leonid553)
Este indicador é uma variante simplificada do indicador "ind_2_linep1.mq5". O contrário deste indicador é o seguinte:
- para uma MA lenta foi usado uma suavização exponencial;
- para um MA rápida, a suavização exponencial é usada duas vezes;
- ATR é calculado utilizando uma suavização exponencial;
- são desenhadas duas linhas de limite baseados no indicador ATR;
- Ofertas de volumes de negociação são calculados apenas para instrumentos do tipo "Forex";
- instrumentos selecionados são automaticamente incluídos no "Observação do Mercado";
- valores dos indicadores são calculados não para todo o histórico do gráfico, mas a última parte do tamanho definido pelo "inpNumBars";
- não é usado um sistema complexo da sincronização de dados para diferentes símbolos;
- não são usados indicadores externos e arquivos inclusos.
O indicador desenha três linhas:
- verde é a linha de índice de preço do instrumento principal;
- azul é a linha de índice de preço do instrumento adicional;
- duas linhas coloridas de diferença: o azul é quando há divergência, o vermelho é quando a convergência.
Se você precisa continuar o download dos instrumentos selecionados a partir dos servidores da Metaquotes ou prepará-los no terminal, o indicador vai para standby, uma mensagem correspondente será exibida na tela. A ligação ao servidor e a entrada dos ticks são necessários para o trabalho correto do indicador. Se houver uma conexão com o servidor, mas os ticks não vêm (por exemplo, em fins de semana), você pode tentar usar várias vezes o comando do terminal "Atualizar".
Em alguns casos, a "Máxima da barra gráfico" no valor do parâmetro do terminal deve ser aumentada no valor selecionado do parâmetro "inpNumBars.
Parâmetros de entrada do Indicador:
input string inpSymbol1_Name = "EURJPY"; //Ativo principal input bool Symbol1_Reverse = false; //Dependência oposta input string inpSymbol2_Name = "USDJPY"; //Ativo Adicional input bool Symbol2_Reverse = false; //Dependência oposta input bool ATREnable = true; //Valor considerado da ATR input int inpEMA_Slow = 42; //Período lento EМА input int inpEMA_Fast = 5; //Período rápido 2xEМА input int inpN_ATR = 175; //Período ATR input int inpNumBars = 5000; //Intervalo de desenho
Recomendações:
- O indicador não foi testado por um longo tempo. Ela é definido pelo princípio "como está".
- As informações sobre essa base do indicador e seu uso pode ser encontrardo nos arquivos da revista "Leprecon Review" ou no fórum "Spread das Negociações em MetaTrader".
