CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

PairsTrade_Light - indicador para MetaTrader 5

Victor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1710
Avaliação:
(24)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O autor real:

O autor real: Leonid Borsky (leonid553)

Este indicador é uma variante simplificada do indicador "ind_2_linep1.mq5". O contrário deste indicador é o seguinte:

  • para uma MA lenta foi usado uma suavização exponencial;
  • para um MA rápida, a suavização exponencial é usada duas vezes;
  • ATR é calculado utilizando uma suavização exponencial;
  • são desenhadas duas linhas de limite baseados no indicador ATR;
  • Ofertas de volumes de negociação são calculados apenas para instrumentos do tipo "Forex";
  • instrumentos selecionados são automaticamente incluídos no "Observação do Mercado";
  • valores dos indicadores são calculados não para todo o histórico do gráfico, mas a última parte do tamanho definido pelo "inpNumBars";
  • não é usado um sistema complexo da sincronização de dados para diferentes símbolos;
  • não são usados indicadores externos e arquivos inclusos.

O indicador desenha três linhas:

  • verde é a linha de índice de preço do instrumento principal;
  • azul é a linha de índice de preço do instrumento adicional;
  • duas linhas coloridas de diferença: o azul é quando há divergência, o vermelho é quando a convergência.

Se você precisa continuar o download dos instrumentos selecionados a partir dos servidores da Metaquotes ou prepará-los no terminal, o indicador vai para standby, uma mensagem correspondente será exibida na tela. A ligação ao servidor e a entrada dos ticks são necessários para o trabalho correto do indicador. Se houver uma conexão com o servidor, mas os ticks não vêm (por exemplo, em fins de semana), você pode tentar usar várias vezes o comando do terminal "Atualizar".

Em alguns casos, a "Máxima da barra gráfico" no valor do parâmetro do terminal deve ser aumentada no valor selecionado do parâmetro "inpNumBars.

Parâmetros de entrada do Indicador:

input string inpSymbol1_Name = "EURJPY";  //Ativo principal
input bool   Symbol1_Reverse = false;     //Dependência oposta
input string inpSymbol2_Name = "USDJPY";  //Ativo Adicional
input bool   Symbol2_Reverse = false;     //Dependência oposta 
input bool   ATREnable       = true;      //Valor considerado da ATR
input int    inpEMA_Slow     = 42;        //Período lento EМА
input int    inpEMA_Fast     = 5;         //Período rápido 2xEМА
input int    inpN_ATR        = 175;       //Período ATR
input int    inpNumBars      = 5000;      //Intervalo de desenho

PairsTrade_Light

Recomendações:

  • O indicador não foi testado por um longo tempo. Ela é definido pelo princípio "como está".
  • As informações sobre essa base do indicador e seu uso pode ser encontrardo nos arquivos da revista "Leprecon Review" ou no fórum "Spread das Negociações em MetaTrader".

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1589

Float Float

Indicador que exibe o começo e o fim de uma tendência.

BarTimer BarTimer

Mostra a posição atual do tempo em relação ao início e ao fim da barra. Também expressa em porcentagem a relação entre o tempo decorrido do início da barra e do total da barra. Ajuda a escolher o momento de tomar uma decisão de negociação.

Candles_Smoothed Candles_Smoothed

Gráfico de velas suavizado.

RSIOMA RSIOMA

Indicador RSI desenhado com base nas séries de preço suavizado com uma linha de sinal adicionado.