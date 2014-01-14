Descripcion:

Smoother Commodity Chanel Index en el que se utilizan algoritmos alternativos de media como el JMA y ultralineal, que permiten que este indicador sea menos caótico.

La dirección de la tendencia está definida por el color del indicador. Con fuerte tendencia los colores del histograma son de color azul o rojo, las tendencias débiles son de colores naranjas y azules claros. La fuerza de tendencia está definida por el valor de la barra de histograma en relación con el alto nivel y los niveles de avance de bajo nivel en los parámetros de entrada del indicador.

Parámetro de entrada del indicador:

input uint JMAPeriod= 8 ; input int JMAPhase= 100 ; input uint JurXPeriod= 8 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_CLOSE ; input int Shift= 0 ; input IndStyle Style=COLOR_HISTOGRAM; input int HighLevel=+ 20 ; input int MiddleLevel= 0 ; input int LowLevel=- 20 ;

recios El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Serie de Precios Medios para Cáculos Intermedios sin usar Buffers adicionales".

Fig.1 El indicador ColorJCCX