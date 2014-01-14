CodeBaseSecciones
Indicadores

ColorJCCX - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1106
Ranking:
(22)
Publicado:
Actualizado:
colorjccx.mq5 (10.04 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
Descripcion:

Smoother Commodity Chanel Index en el que se utilizan algoritmos alternativos de media como el JMA y ultralineal, que permiten que este indicador sea menos caótico.

La dirección de la tendencia está definida por el color del indicador. Con fuerte tendencia los colores del histograma son de color azul o rojo, las tendencias débiles son de colores naranjas y azules claros. La fuerza de tendencia está definida por el valor de la barra de histograma en relación con el alto nivel y los niveles de avance de bajo nivel en los parámetros de entrada del indicador.

Parámetro de entrada del indicador:

//+--------------------------------------+
//|  PARÁMETROS DE ENTRADA DEL INDICADOR |
//+--------------------------------------+
input uint JMAPeriod=8;                // Periodo del JMA
input int JMAPhase=100;                // Parámetro de media del JMA
input uint JurXPeriod=8;               // Periodo de JurX
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;  // Constante de precio
input int Shift=0;                     // Desplazamiento horizontal del indicador en barras
input IndStyle Style=COLOR_HISTOGRAM;  // Estilo de visualización del JCCX
input int HighLevel=+20;               // Nivel superior de activación
input int MiddleLevel=0;               // Media del rango
input int LowLevel=-20;                // Nivel inferior de activación

recios El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Serie de Precios Medios para Cáculos Intermedios sin usar Buffers adicionales".

Fig.1 El indicador ColorJCCX

Fig.1 El indicador ColorJCCX

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1580

