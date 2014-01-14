CodeBaseSecciones
FantailVMA - indicador para MetaTrader 5

Boris Odintsov
1289
(28)
fantailvma2.mq5 (4.67 KB) ver
Es el indicador FantailVMA, convertido desde MQL4.

El indicador es una combinación de los indicadores Media Móvil y Average True Range. Muestra los movimientos de la tendencia.

FantailVMA indicator

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/227

