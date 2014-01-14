Mira cómo descargar robots gratis
FantailVMA - indicador para MetaTrader 5
Boris Odintsov
1289
Es el indicador FantailVMA, convertido desde MQL4.
El indicador es una combinación de los indicadores Media Móvil y Average True Range. Muestra los movimientos de la tendencia.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/227
