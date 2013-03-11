Ставь лайки и следи за новостями
PairsTrade_Light - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4618
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
Реальный автор: Leonid Borsky (leonid553)
Этот индикатор является упрощенным вариантом индикатора "ind_2_linep1.mq5". В отличие от него, в данном индикаторе:
- для медленной MA используется экспоненциальное сглаживание;
- для быстрой MA дважды используется экспоненциальное сглаживание;
- ATR рассчитывается с использованием экспоненциального сглаживания;
- на основе ATR для графика разности рисуются две пороговые линии;
- объемы торговых сделок вычисляются только для инструментов типа "Forex";
- выбранные символы автоматически включаются в "Market Watch";
- значения индикатора вычисляются не для всего графика, а только для последней части, размер которой определяется параметром "inpNumBars";
- не используется сложная система синхронизации данных различных символов;
- не используются внешние индикаторы и включаемые файлы.
Индикатор рисует три линии:
- зелёная - линия индекса цены основного инструмента;
- синяя - линия индекса цены вспомогательного инструмента;
- двухцветная линия разности: голубая - когда идёт расхождение, красная - когда схождение.
Если требуется докачать с сервера котировки по выбранным инструментам или подготовить их в терминале, то индикатор переходит в режим ожидания, при этом на экран выводится соответствующее сообщение. Для корректной работы индикатора требуется связь с сервером и поступление тиков. Если связь с сервером есть, но тики не поступают (например, в выходные дни), то можно попробовать несколько раз воспользоваться командой "Refresh" терминала.
Значение параметра "Max bar in chart" терминала должно превышать выбранное значение параметра "inpNumBars" индикатора, в некоторых случаях должно значительно его превышать.
Входные параметры индикатора:
input string inpSymbol1_Name = "EURJPY"; //Основной инструмент input bool Symbol1_Reverse = false; //Обратная зависимость input string inpSymbol2_Name = "USDJPY"; //Вспомогательный инструмент input bool Symbol2_Reverse = false; //Обратная зависимость input bool ATREnable = true; //Учитывать значения ATR input int inpEMA_Slow = 42; //Период медленной EМА input int inpEMA_Fast = 5; //Период быстрой 2xEМА input int inpN_ATR = 175; //Период ATR input int inpNumBars = 5000; //Интервал отрисовки
Советы:
Индикатор долго не тестировался. Выкладывается по принципу "как есть".
Информацию по основам такого индикатора и его использованию можно отыскать, например, в архивах журнала "Leprecon Review" или в ветке форума "Торговля спредами в Meta Trader-е".
