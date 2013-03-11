PairsTrade_Light

Реальный автор:



Реальный автор: Leonid Borsky (leonid553)

Этот индикатор является упрощенным вариантом индикатора "ind_2_linep1.mq5". В отличие от него, в данном индикаторе:

для медленной MA используется экспоненциальное сглаживание;

для быстрой MA дважды используется экспоненциальное сглаживание;

дважды используется экспоненциальное сглаживание; ATR рассчитывается с использованием экспоненциального сглаживания;

рассчитывается с использованием экспоненциального сглаживания; на основе ATR для графика разности рисуются две пороговые линии;

объемы торговых сделок вычисляются только для инструментов типа "Forex";

выбранные символы автоматически включаются в "Market Watch";

значения индикатора вычисляются не для всего графика, а только для последней части, размер которой определяется параметром "inpNumBars";

"inpNumBars"; не используется сложная система синхронизации данных различных символов;

не используются внешние индикаторы и включаемые файлы.

Индикатор рисует три линии:

зелёная - линия индекса цены основного инструмента;

синяя - линия индекса цены вспомогательного инструмента;

двухцветная линия разности: голубая - когда идёт расхождение, красная - когда схождение.

Если требуется докачать с сервера котировки по выбранным инструментам или подготовить их в терминале, то индикатор переходит в режим ожидания, при этом на экран выводится соответствующее сообщение. Для корректной работы индикатора требуется связь с сервером и поступление тиков. Если связь с сервером есть, но тики не поступают (например, в выходные дни), то можно попробовать несколько раз воспользоваться командой "Refresh" терминала.

Значение параметра "Max bar in chart" терминала должно превышать выбранное значение параметра "inpNumBars" индикатора, в некоторых случаях должно значительно его превышать.

Входные параметры индикатора:

input string inpSymbol1_Name = "EURJPY" ; input bool Symbol1_Reverse = false ; input string inpSymbol2_Name = "USDJPY" ; input bool Symbol2_Reverse = false ; input bool ATREnable = true ; input int inpEMA_Slow = 42 ; input int inpEMA_Fast = 5 ; input int inpN_ATR = 175 ; input int inpNumBars = 5000 ;

Советы:

Индикатор долго не тестировался. Выкладывается по принципу "как есть".

Информацию по основам такого индикатора и его использованию можно отыскать, например, в архивах журнала "Leprecon Review" или в ветке форума "Торговля спредами в Meta Trader-е".