PairsTrade_Light - индикатор для MetaTrader 5

Реальный автор:

Реальный автор: Leonid Borsky (leonid553)

Этот индикатор является упрощенным вариантом индикатора "ind_2_linep1.mq5". В отличие от него, в данном индикаторе:

  • для медленной MA используется экспоненциальное сглаживание;
  • для быстрой MA дважды используется экспоненциальное сглаживание;
  • ATR рассчитывается с использованием экспоненциального сглаживания;
  • на основе ATR для графика разности рисуются две пороговые линии;
  • объемы торговых сделок вычисляются только для инструментов типа "Forex";
  • выбранные символы автоматически включаются в "Market Watch";
  • значения индикатора вычисляются не для всего графика, а только для последней части, размер которой определяется параметром  "inpNumBars";
  • не используется сложная система синхронизации данных различных символов;
  • не используются внешние индикаторы и включаемые файлы.

 Индикатор рисует три линии:

  • зелёная - линия индекса цены основного инструмента;
  • синяя - линия индекса цены вспомогательного инструмента;
  • двухцветная линия разности:  голубая - когда идёт расхождение, красная - когда схождение.

Если требуется докачать с сервера котировки по выбранным инструментам или подготовить их в терминале, то индикатор переходит в режим ожидания, при этом на экран выводится соответствующее сообщение. Для корректной работы индикатора требуется связь с сервером и поступление тиков. Если связь с сервером есть, но тики не поступают (например, в выходные дни), то можно попробовать несколько раз воспользоваться командой "Refresh" терминала.

Значение параметра "Max bar in chart" терминала должно превышать выбранное значение параметра "inpNumBars" индикатора, в некоторых случаях должно значительно его превышать.

Входные параметры индикатора:

input string inpSymbol1_Name = "EURJPY";  //Основной инструмент
input bool   Symbol1_Reverse = false;     //Обратная зависимость
input string inpSymbol2_Name = "USDJPY";  //Вспомогательный инструмент
input bool   Symbol2_Reverse = false;     //Обратная зависимость
input bool   ATREnable       = true;      //Учитывать значения ATR
input int    inpEMA_Slow     = 42;        //Период медленной EМА
input int    inpEMA_Fast     = 5;         //Период быстрой 2xEМА
input int    inpN_ATR        = 175;       //Период ATR
input int    inpNumBars      = 5000;      //Интервал отрисовки

PairsTrade_Light

Советы:

Индикатор долго не тестировался. Выкладывается по принципу "как есть".

Информацию по основам такого индикатора и его использованию можно отыскать, например, в архивах журнала "Leprecon Review" или в ветке форума "Торговля спредами в Meta Trader-е".

