Smoother Commodity Chanel Index utiliza algoritmos alternativos de média tais como JMA e ultra linear, que permite que este indicador seja menos caótico.

A direção da tendência é definida pela cor do indicador. Quando a tendência é forte, ela colore o histograma com a cor azul ou vermelha, tendências fracas se encontram nas cores laranja e azul claro. A força da tendência é definida pelo valor da barra do histograma em relação ao nível superior e ao rompimento do nível inferior dos parâmetros de entrada do indicador.

Parâmetros de entrada do indicador:

input uint JMAPeriod= 8 ; input int JMAPhase= 100 ; input uint JurXPeriod= 8 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_CLOSE ; input int Shift= 0 ; input IndStyle Style=COLOR_HISTOGRAM; input int HighLevel=+ 20 ; input int MiddleLevel= 0 ; input int LowLevel=- 20 ;

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1 Indicador ColorJCCX