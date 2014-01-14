Participe de nossa página de fãs
Smoother Commodity Chanel Index utiliza algoritmos alternativos de média tais como JMA e ultra linear, que permite que este indicador seja menos caótico.
A direção da tendência é definida pela cor do indicador. Quando a tendência é forte, ela colore o histograma com a cor azul ou vermelha, tendências fracas se encontram nas cores laranja e azul claro. A força da tendência é definida pelo valor da barra do histograma em relação ao nível superior e ao rompimento do nível inferior dos parâmetros de entrada do indicador.
Parâmetros de entrada do indicador:
//+------------------------------------+ //| PARÂMETROS DE ENTRADA DO INDICADOR | //+------------------------------------+ input uint JMAPeriod=8; // Período de JMA input int JMAPhase=100; // Parâmetro médio de JMA input uint JurXPeriod=8; // Período de JurX input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Constante de preço input int Shift=0; // Deslocamento horizontal do indicador em barras input IndStyle Style=COLOR_HISTOGRAM; // Estilo de JCCX input int HighLevel=+20; // Ativação do nível superior input int MiddleLevel=0; // Nível médio input int LowLevel=-20; // Ativação do nível inferior
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Fig.1 Indicador ColorJCCX
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1580
