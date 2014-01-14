CodeBaseSecciones
YURAZ_CreateCSV_HistoryFile_From_MT5_For_MT4 - script para MetaTrader 5

Yuriy Zaytsev
1635
(46)
Cuando he utilizado las cotizaciones históricas en el terminal de MetaTrader4, he encontrado que algunos brokers no tienen el historial completo.

La calidad del historial de barras es mejor en MetaTrader 5, por tanto decidí exportar las cotizaciones de MetaTrader 5 e importarlas en MetaTrader 4.

Este scrip le ayudará a obtener un historial completo en MetaTrader 4.

Script para exportar los datos del historial desde MetaTrader 5 a MetaTrader 4

El script crea vun archivo .CSV con los datos del historial.

Pasos:

  • 1 - Instalar el terminal cliente MetaTrader 5 http://files.metaquo...t5/mt5setup.exe
  • 2 - Entar en Menú Principal->Herramientas->Opciones->Max de barras en Gráficos, y establecerlo en función de la cantidad de barras que necesitemos:

  • 3 - Descargue este script y colóquelo en la carpeta MQL5\Scripts
    en WINDOWS7/VISTA cópielo en la carpeta Roaming en lugar de la carpeta Archivos de Programa:
    por ejemplo c:\Users\<administrator\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5\Scripts\

    </administrador
  • 4 - Compile el script y adjúntelo a los gráficos para cada periodo de MetaTrader 4 timeframes: M1 M5 M15 M30 H1 H4 D1 W1

  • 5 - Cierre MetaTrader 5;
  • 6 - Abra MetaTrader 4;
  • 7 - Presione F2;
  • 8 - Escoja el par de divisas;
  • 9 - Seleccione el periodo;

Vamos a ver como se hace para el periodo M15.
  • 10 - Seleccione el archivo creado para el periodo M15;
  • 11 - Presione el botón "Importar":

  • 12 - Repetir el paso Nº10 para cada par. Repertir el paso Nº11 para cada periodo del par:

VAMOS A COMPROBARLO!

Antes:

Después:

YURAZ

yzh@mail.ru

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/232

