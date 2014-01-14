Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
YURAZ_CreateCSV_HistoryFile_From_MT5_For_MT4 - script para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Yuriy Zaytsev
- Visualizaciones:
- 1635
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Cuando he utilizado las cotizaciones históricas en el terminal de MetaTrader4, he encontrado que algunos brokers no tienen el historial completo.
La calidad del historial de barras es mejor en MetaTrader 5, por tanto decidí exportar las cotizaciones de MetaTrader 5 e importarlas en MetaTrader 4.
Este scrip le ayudará a obtener un historial completo en MetaTrader 4.
El script crea vun archivo .CSV con los datos del historial.
Pasos:
- 1 - Instalar el terminal cliente MetaTrader 5 http://files.metaquo...t5/mt5setup.exe
- 2 - Entar en Menú Principal->Herramientas->Opciones->Max de barras en Gráficos, y establecerlo en función de la cantidad de barras que necesitemos:
- 3 - Descargue este script y colóquelo en la carpeta MQL5\Scripts
en WINDOWS7/VISTA cópielo en la carpeta Roaming en lugar de la carpeta Archivos de Programa:
por ejemplo c:\Users\<administrator\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5\Scripts\
</administrador
- 4 - Compile el script y adjúntelo a los gráficos para cada periodo de MetaTrader 4 timeframes: M1 M5 M15 M30 H1 H4 D1 W1
- 5 - Cierre MetaTrader 5;
- 6 - Abra MetaTrader 4;
- 7 - Presione F2;
- 8 - Escoja el par de divisas;
- 9 - Seleccione el periodo;
Vamos a ver como se hace para el periodo M15.
- 10 - Seleccione el archivo creado para el periodo M15;
- 11 - Presione el botón "Importar":
- 12 - Repetir el paso Nº10 para cada par. Repertir el paso Nº11 para cada periodo del par:
VAMOS A COMPROBARLO!
Antes:
Después:
YURAZ
yzh@mail.ru
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/232
Enviado al Concurso de Paneles Gráficos.Exp5-VirtualTradePad para mt5 v 4 (Versión de Concurso)
Este Asesor Experto simplificará el trading manual. Soporta One-Click trading.
Reinicialización del gráfico recalculando todos los indicadores.ColorJCCX
Smoother Commodity Chanel Index.