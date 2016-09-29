コードベースセクション
ColorJCCX - MetaTrader 5のためのインディケータ

JMAウルトラリニアのような異なった平均化アルゴリズムを使って混沌さを減らしたより滑らかなコモディティ チャネル指数。

動向の方向は、指標の色によって定義されています。強い動向はヒストグラムを青や赤で色付け、弱い動向はオレンジと水色です。トレンドの強さは、指標入力パラメータのHighLevelとLowLevelブレイクスルーレベルに相対したヒストグラムバーの値定義されます。

指標の入力パラメータ：

//+-----------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ         |
//+-----------------------------------+
input uint JMAPeriod=8;               // JMA 期間
input int JMAPhase=100;               // JMA平均化パラメータ
input uint JurXPeriod=8;              // JurX 期間
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // 価格定数
input int Shift=0;                    // バー単位での指標の水平シフト
input IndStyle Style=COLOR_HISTOGRAM; // JCCX表示のスタイル
input int HighLevel=+20;              // トリガの上部レベル
input int MiddleLevel=0;              // 範囲の中間
input int LowLevel=-20;               // トリガの下部レベル

この指標はSmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使います（terminal_data_folder\MQL5\Includeへのコピーが必要）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 ColorJCCX指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1580

