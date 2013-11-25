请观看如何免费下载自动交易
平滑商品通道指数的平均算法，可在诸如 JMA 和 ultralinear 间轮换，以降低指标的混乱。趋势方向由指标的颜色定义。
强趋势在直方图中为蓝色或红色，弱趋势是橙色和淡蓝色。趋势强度定义，是指标直方图的柱线值相对突破水平 HighLevel 和 LowLevel (指标输入参数) 的数值。
指标输入参数:
//+-----------------------------------+ //| Indicator input parameters | //+-----------------------------------+ input uint JMAPeriod=8; // JMA 周期 input int JMAPhase=100; // JMA 平均参数 input uint JurXPeriod=8; // JurX 周期 input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // 价格常量 input int Shift=0; // 指标水平平移，单位柱线 input IndStyle Style=COLOR_HISTOGRAM; // JCCX 显示风格 input int HighLevel=+20; // 上边界触发水平 input int MiddleLevel=0; // 中级范围 input int LowLevel=-20; // 下边界触发水平
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
图例.1 ColorJCCX 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1580
TrendСontinuation
创建本指标的目的是用来判断趋势和它的方向。第三代移动平均线
本移动平均线，使用十分简单的过程来降低时间滞后，就是基于增加移动平均周期。
RSIOMA
此 RSI 指标在价格序列平滑基础上添加信号线。TrendStrength
本指标定义全局趋势。