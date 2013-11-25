平滑商品通道指数的平均算法，可在诸如 JMA 和 ultralinear 间轮换，以降低指标的混乱。趋势方向由指标的颜色定义。

强趋势在直方图中为蓝色或红色，弱趋势是橙色和淡蓝色。趋势强度定义，是指标直方图的柱线值相对突破水平 HighLevel 和 LowLevel (指标输入参数) 的数值。

指标输入参数:

input uint JMAPeriod= 8 ; input int JMAPhase= 100 ; input uint JurXPeriod= 8 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_CLOSE ; input int Shift= 0 ; input IndStyle Style=COLOR_HISTOGRAM; input int HighLevel=+ 20 ; input int MiddleLevel= 0 ; input int LowLevel=- 20 ;

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

图例.1 ColorJCCX 指标