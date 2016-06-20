und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ColorJCCX - Indikator für den MetaTrader 5
Glatterer Commodity Chanel Index, in dem alternative Algorithmen zur Mittelung wie JMA und ultralinear verwendet werden, die es diesem Indikator erlauben, weniger chaotisch zu sein.
Die Trendrichtung wird durch die Farbe des Indikator definiert. Starke Trends färben das Histogramm in blauer oder roter Farbe ein, schwache trends in orange und hellblau. Trend-Stärke wird durch den Histogrammbalkenwert im Vergleich zu den HighLevel und den LowLevel Ausbruchslevels im Eingabeparameter des Indikators definiert.
Indikator Eingabeparameter:
//+-----------------------------------+ //| INDIKATOR INPUT PARAMETERS | //+-----------------------------------+ input uint JMAPeriod=8; // JMA Periode input int JMAPhase=100; // JMA Mittelungs-Parameter input uint JurXPeriod=8; // JurX Periode input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;// Preiskonstante input int Shift=0; // Horizontale Verschiebung des Indikators in Balken input IndStyle Style=COLOR_HISTOGRAM; // Stil für Anzeige des JCCX input int HighLevel=+20; // Oberer Level für Auslösung input int MiddleLevel=0; // Mitte des Bereichs input int LowLevel=-20; // Unterer Level für Auslösung
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Abb.1 Der ColorJCCX Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1580
