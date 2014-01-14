CodeBaseSecciones
ChartReinit - Asesor Experto para MetaTrader 5

Vladimir Gomonov
1210
(31)
Este Asesor Experto añade un botón a la derecha de cada gráfico. Después de presionar el botón se reinicializan todos los gráficos del en la ventana del símbolo que contiene el botón.

La reinicialización está implementada mediante un cambio temporal del periodo.

Es una forma sencilla y sin efectos colaterales, porque no redibuja (y tampoco recalcula) la ventana temporal.

Parámetros de entrada:

//--- parámeteros de entrada
input string   SampleText="Recalcular";      // texto del botón
input color    SampleTextColor=NavajoWhite;   // color del texto
input color    SampleBackColor=SlateGray;     // fondo del botón

Asesor Experto ReInitChart

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/224

