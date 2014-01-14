Mira cómo descargar robots gratis
ChartReinit - Asesor Experto para MetaTrader 5
Este Asesor Experto añade un botón a la derecha de cada gráfico. Después de presionar el botón se reinicializan todos los gráficos del en la ventana del símbolo que contiene el botón.
La reinicialización está implementada mediante un cambio temporal del periodo.
Es una forma sencilla y sin efectos colaterales, porque no redibuja (y tampoco recalcula) la ventana temporal.
Parámetros de entrada:
//--- parámeteros de entrada input string SampleText="Recalcular"; // texto del botón input color SampleTextColor=NavajoWhite; // color del texto input color SampleBackColor=SlateGray; // fondo del botón
