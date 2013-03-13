Ставь лайки и следи за новостями
ColorJCCX - индикатор для MetaTrader 5
- 2987
Более гладкий Commodity Chanel Index, в котором используются альтернативные алгоритмы усреднения JMA и ультралинейный, что позволило сделать этот индикатор менее хаотичным.
Направление тренда определяется цветом индикатора. Сильные тренды окрашивают гистограмму в синий или красный цвет, слабые - в оранжевый и голубой. Сила тренда определяется величиной бара гистограммы по отношению к пробойным уровням HighLevel и LowLevel во входных параметрах индикатора.
Входные параметры индикатора:
//+-----------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+-----------------------------------+ input uint JMAPeriod=8; // Период JMA input int JMAPhase=100; // Параметр усреднения JMA input uint JurXPeriod=8; // Период JurX input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Ценовая константа input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах input IndStyle Style=COLOR_HISTOGRAM; // Стиль отображения JCCX input int HighLevel=+20; // Верхний уровень срабатывания input int MiddleLevel=0; // Середина диапазона input int LowLevel=-20; // Нижний уровень срабатывания
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1 Индикатор ColorJCCX
