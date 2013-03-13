Более гладкий Commodity Chanel Index, в котором используются альтернативные алгоритмы усреднения JMA и ультралинейный, что позволило сделать этот индикатор менее хаотичным.

Направление тренда определяется цветом индикатора. Сильные тренды окрашивают гистограмму в синий или красный цвет, слабые - в оранжевый и голубой. Сила тренда определяется величиной бара гистограммы по отношению к пробойным уровням HighLevel и LowLevel во входных параметрах индикатора.

Входные параметры индикатора:

input uint JMAPeriod= 8 ; input int JMAPhase= 100 ; input uint JurXPeriod= 8 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_CLOSE ; input int Shift= 0 ; input IndStyle Style=COLOR_HISTOGRAM; input int HighLevel=+ 20 ; input int MiddleLevel= 0 ; input int LowLevel=- 20 ;

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор ColorJCCX