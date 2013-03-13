CodeBaseРазделы
Индикаторы

ColorJCCX - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2987
(22)
Более гладкий Commodity Chanel Index, в котором используются альтернативные алгоритмы усреднения JMA и ультралинейный, что позволило сделать этот индикатор менее хаотичным.

Направление тренда определяется цветом индикатора. Сильные тренды окрашивают гистограмму в синий или красный цвет, слабые - в оранжевый и голубой. Сила тренда определяется величиной бара гистограммы по отношению к пробойным уровням HighLevel и LowLevel во входных параметрах индикатора.

Входные параметры индикатора:

//+-----------------------------------+
//|  Входные параметры индикатора     |
//+-----------------------------------+
input uint JMAPeriod=8;               // Период JMA
input int JMAPhase=100;               // Параметр усреднения JMA
input uint JurXPeriod=8;              // Период JurX
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Ценовая константа
input int Shift=0;                    // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
input IndStyle Style=COLOR_HISTOGRAM; // Стиль отображения JCCX
input int HighLevel=+20;              // Верхний уровень срабатывания
input int MiddleLevel=0;              // Середина диапазона
input int LowLevel=-20;               // Нижний уровень срабатывания

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов"

Рис.1 Индикатор ColorJCCX

3rd Generation Moving Average 3rd Generation Moving Average

Мувинг, который использует достаточно простую процедуру по уменьшению временного лага, основанную на увеличении периода скользящей средней.

Float Float

Индикатор показывающий начало и конец тренда

Pinbar Detector Pinbar Detector

Индикатор, фиксирующий пин-бары на графике

ColorJJRSX ColorJJRSX

Более гладкий Relative Strength Index, в котором используются альтернативные алгоритмы усреднения JMA и ультралинейный, что позволило сделать этот индикатор более предсказуемым.