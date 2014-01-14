CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Gestor multidivisa de eventos de ticks OnTickMarketWatch - Asesor Experto para MetaTrader 5

Konstantin Gruzdev | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1443
Ranking:
(27)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Experts\OnTickMarketWatch\
scontickmarketwatch.mq5 (1.67 KB) ver
exontickmarketwatch.mq5 (1.02 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El gestor estándar OnTick() solamente permite capturar los ticks de un único símbolo. En el caso de los expertos multidivisa se necesitan los ticks para varios símbolos. En algunos casos es necesario recibir los ticks para todos los símbolos de la ventana "Observación del Mercado".

El Asesor Experto exOnTickMarketWatch.mq5 utiliza la función estándar del gestor de eventos de usuario OnChartEvent(), la cual ofrece la siguiente información:

  1. Indice del símbolo en la ventana "Observación del Mercado"
  2. Nombre del símbolo
  3. Precio Bid del tick.
  4. Spread del símbolo.

Ejecute el script scOnTickMarketWatch.mq5 para recibir los ticks desde la ventana "Observación del Mercado".

Recomendaciones:

  • Esta versión de un gestor de eventos multidivisa utiliza un gran número de recursos. Se puede disminuir la utilización de la CPU aumentando el valor de la variable delay del script, pero se pueden perder algunos ticks.
  • después de lanzar el scrip y el Asesor Experto, se pueden especificar los símbolos agregándolos a la ventana "Observación del Mercado".
  • Es posible modificar el código para adaptarlo a vuestras necesidades, por ejemplo, se puede configurar para que muestre el precio Ask en lugar del spread.

P.S. Ha sido publicado en la sección rusa del foro.

Gestor multidivisa de eventos de ticks OnTickMarketWatch

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/209

CIniFile class CIniFile class

Esta clase ofrece métodos para trabar con archivos de tipo *.ini en Windows.

20/200 pips - Asesor Experto sencillo y rentable 20/200 pips - Asesor Experto sencillo y rentable

El código y las reglas son sencillas. No utiliza ninguna estrategia de martingala para gestionar el capital.

Media Móvil Adaptativa con Bandas de Bollinger ® Media Móvil Adaptativa con Bandas de Bollinger ®

Este indicador muestra la tendencia dentro de un rango de precios.

TrendСontinuation TrendСontinuation

Este indicador se crea para determinar la tendencia y su dirección.