Gestor multidivisa de eventos de ticks OnTickMarketWatch

El gestor estándar OnTick() solamente permite capturar los ticks de un único símbolo. En el caso de los expertos multidivisa se necesitan los ticks para varios símbolos. En algunos casos es necesario recibir los ticks para todos los símbolos de la ventana "Observación del Mercado".

El Asesor Experto exOnTickMarketWatch.mq5 utiliza la función estándar del gestor de eventos de usuario OnChartEvent(), la cual ofrece la siguiente información:



Indice del símbolo en la ventana "Observación del Mercado"

Nombre del símbolo Precio Bid del tick. Spread del símbolo.

Ejecute el script scOnTickMarketWatch.mq5 para recibir los ticks desde la ventana "Observación del Mercado".



Recomendaciones:

Esta versión de un gestor de eventos multidivisa utiliza un gran número de recursos. Se puede disminuir la utilización de la CPU aumentando el valor de la variable delay del script, pero se pueden perder algunos ticks.

después de lanzar el scrip y el Asesor Experto, se pueden especificar los símbolos agregándolos a la ventana "Observación del Mercado".

Es posible modificar el código para adaptarlo a vuestras necesidades, por ejemplo, se puede configurar para que muestre el precio Ask en lugar del spread.

P.S. Ha sido publicado en la sección rusa del foro.