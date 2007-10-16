Смотри, как бесплатно скачать роботов
Trend continuation factor2 - индикатор для MetaTrader 4
Автор: Conversion only Doc Gaines
Тренды – важный компонент рынка, вы должны обязательно уметь определять их. Однако просто определить тренд мало. Также важно уметь определить направление текущего тренда. Хотя тренды и помогают нам заработать большие деньги в короткие временные промежутки, они также быстро «помогают» потерять их, если ваша позиция открыта против рынка. Чтобы избежать таких ситуаций, автор разработал индикатор «фактор продолжения тренда» (trend continuation factor (TCF)). Этот индикатор создан для идентификации тренда и его направления.
Для более четкого представления читайте здесь.
