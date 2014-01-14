Es un conjunto de tres indicadores para mejorar el aspecto de sus gráficos. Utilícelo en lugar del 'Mostrar cuadrícula' del menú de propiedades del gráfico. Se incuye una plantilla para cargar rápidamente los indicadores. Estos indicadores pueden ser de mayor utilidad en el caso de trading manual o mixto, pero incluso en el caso de trading automatizado pueden ofrecer pistas visuales para la optimización del sistema.

La idea detrás de los indicadores es que la gente tiende a establecer sus objetivos y stops cercanos a valores redondos (50/100/500/1000 pips) en el gráfico y también cercanos a máximos y mínimos históricos. Como resultados esos valores del precios pueden convertirse en niveles de soporte o resistencia. Los indicadores muestran con claridad cuando el precio se acerca a dichos valores.



Cuando cargue los indicadores, de tiempo para que el terminal actualize el historial del gráfico actual y que obtenga los datos mensuales.

El conjunto de colores por defecto está optimizado para utilizarse sobre un fondo negro.

ClearView_PricePointer: puntero para bid/ask con alertas de color en código cada 500/1000 pips, máximo/mínimo diario, máximo/mínimo del gráfico, máximo/mínimo del historial, muestra el la hora del último bid/ask/spread/tick

Hay una opción para imprimir el máximo/mínimo del gráfico y del histórial al cargar el indicador

Hay una opción para establecer manualmente el máximo/mínimo del historial, para el caso que no exista profundidad de datos suficiente

Se pueden activar y desactivar las líneas de bid y ask por separado

Las líneas bid/ask pueden extenderse hasta el inicio del gráfico o solo hasta la última barra

Las líneas bid/ask cambian de color cuando se acercan a un valor importante del precio (500/1000 pips, máximo/mínimo diario, máximo/mínimo del gráfico, máximo/mínimo del historial)

Se puede establecer a cuantos pips de los valores importantes se debe efectuar el cambio de color (el valor se establece en pips de 4 dígitos, por ej. la diferencia entre 1.30104 y 1.30204 es 10 pips)



Existe la posibilidad de motrar el último dígito (el quinto) en bid/ask/spread con un color diferente, para una mayor claridad



Se puede establecer la esquina en la que mostrar bid/ask/spread/hora del último tick

Muestra bid/ask/spread/hora en la ventana principal (por defecto) o en otra subventana del grafico

NOTA: cuando se utiliza ClearView_PricePointer desplace el gráfico para una mejor visibilidad (marque la casilla 'Desplazamiento del gráfico' en la pestaña 'Común' de propiedades del gráfico)



ClearView_RoundNumberMarker: dibuja un marcador cada 50/100/500/1000 pips, máximo/mínimo del gráfico y del histórico

Se puede escoger entre dos conjuntos de colores (brillantes o apagados) para establecer la visibilidad de las líneas dibujadas

Las líneas se dibujan como fondo (valor por defecto y recomendado) o en primer plano

Cuando el precio ancanza un valor máximo/mínimo del gráfico o del historial, este punto se marca como un posible valor de soporte/resistencia, mientras se visualiza el nuevo valor máximo/mínimo. NOTA: es posible ver como funcioa este mecanismos estableciendo de forma manual el valor máximo/mínimodel historia a unos pocos pips del precio actual. Una vez hecho esto, espere a que el precio llegue a dicho valor y verá como la línea se divide para indicar el máximo/mínimo anterior y el actual.



es posible ver como funcioa este mecanismos estableciendo de forma manual el valor máximo/mínimodel historia a unos pocos pips del precio actual. Una vez hecho esto, espere a que el precio llegue a dicho valor y verá como la línea se divide para indicar el máximo/mínimo anterior y el actual. Se puede establecer durante cuanto tiempo el máximo/mínimo anterior debe seguir señalado (por defecto=1 día). NOTA: si se modifica el periodo o se actualiza el gráfico, esta información se pierde.

si se modifica el periodo o se actualiza el gráfico, esta información se pierde. Para cada marcador se puede indicar en que periodo debe ser visualizado. Por. ej. se puede elgir mostrar los marcadores de 100 pip (EURUSD 1.3000, 1.3100 etc) solamente en gráficos de 1 hora. De esta forma el gráfico no se llenará de líneas cuando cambie de periodo. En cada periodo serán visibles solamente las líneas deseadas.

Además de la diferencia de color, todos los marcadores tienen una descripción para saber si está indicando 50 pips, o 100, 500, 1000 pips, el máximo/mínimo (anterior) del gráfico o del historial.



ClearView_PeriodSeparator: separador de intervalos para marcar el inicio/final de días, semanas, meses y sesiones personalizadas



Indique una hora de inicio y otra de final para marcar sus horas de operaciones

Para cada marcador indique si debe visualizarse (true/false) y hasta que periodo. Por. ej. es posible escoger mostrar los marcadores diarios solamente en periodos menores o igual a 1 hora. De esta forma el gráfico no se llenará de líneas cuando cambie de periodo. En cada periodo serán visibles solamente las líneas deseadas.

Además de la diferencia de color, todos los marcadores tienen una descripción para saber si indica el iincio/final de una sesión, del día (incluye el nombre abreviado del día de la semana), de la semana, del mes o del año.

El inicio y el final de la sesion y el marcador de dia nuevo se proyectan hacia el futuro para ofrecer una indicación de cuanto tiempo queda (si no son visibles, reduzca la escala para verlos)



ClearView_ChartTemplate: una plantilla para cargar rápidamente los tres indicadores descritos anteriormente.

NOTA: La plantilla busca los indicadores en la carpeta por defecto /MQL5/Indicators



Imágenes:

Las imágenes siguientes estan sobre un fondo blancoy algunos de los colores no se visualizan bien porque los colores por defecto están optimizados para su uso en sobre un fondo negro. Sin embargo, todos los colores pueden ser modificados en las propiedades del indicador para ajustarse a su fondo preferido.

