Indicadores

Media Móvil Adaptativa con Bandas de Bollinger ® - indicador para MetaTrader 5

Roman Romanenko | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1465
Ranking:
(22)
Publicado:
Actualizado:
amabb.mq5 (7.82 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Parte del paquete estándar de indicadores de MetaTrader 5.

Este indicador muestra la tendencia dentro de un rango de precios.

Se basa en los indicadores Media Móvil Adaptativa (AMA) y Bandas de Bollinger ® (BB).

Media Móvil Adaptativa con Bandas de Bollinger

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/206

