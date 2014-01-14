CodeBaseSecciones
i-OrdersMQL5 - indicador para MetaTrader 5

hasayama
Visualizaciones:
1561
Ranking:
(32)
Publicado:
Actualizado:
i-ordersmql5.mq5 (37.18 KB) ver
Este indicador muestra en el gráfico el historial de transacciones. Las sugerencias son bienvenidas.

Los objetos en el gráfico son clickables. Los colores pueden personalizarse en los parámetros de entrada del indicador.

Parámetros de entrada:

Idioma

  • Language - idioma para los mensajes (en esta versión están soportados los idiomas inglés y ruso).
Configuración de visualización
  • ShowCurrentPostion - true - muestra información adicional sobre la posición actual.
  • CompactPositionInfo - true - muestra solo información sobre el beneficio, false - muestra toda la información.
  • ShowDealHistory - true - muestra información sobre el histórico de transacciones.

Otros parámetros de configuración

  • StartTime - fecha inicial para mostrar.
  • BuyColor - color de las transacciones largas.
  • SellColor - color de las transaccciones cortas.
  • InfoColor - color de la información adicional.
  • FontSize - tamaño de letra.

Imágenes:

Algunas imágenes para mostrar su aspecto:

Imagen 1. Mostrar el historial de transacciones

 

Si se hace click en cualquier flecha, es posible obtener más información. La información se oculta al hacer click de nuevo sobre la flecha.

Imagen 2. Mostrar información adicional

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/208

