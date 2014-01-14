Este indicador muestra en el gráfico el historial de transacciones. Las sugerencias son bienvenidas.



Los objetos en el gráfico son clickables. Los colores pueden personalizarse en los parámetros de entrada del indicador.

Parámetros de entrada:

Idioma

Language - idioma para los mensajes (en esta versión están soportados los idiomas inglés y ruso).

Configuración de visualización

ShowCurrentPostion - true - muestra información adicional sobre la posición actual.

- true - muestra información adicional sobre la posición actual. CompactPositionInfo - true - muestra solo información sobre el beneficio, false - muestra toda la información.

- true - muestra solo información sobre el beneficio, false - muestra toda la información. ShowDealHistory - true - muestra información sobre el histórico de transacciones.

Otros parámetros de configuración



StartTime - fecha inicial para mostrar.

- fecha inicial para mostrar. BuyColor - color de las transacciones largas.

- color de las transacciones largas. SellColor - color de las transaccciones cortas.

- color de las transaccciones cortas. InfoColor - color de la información adicional.

- color de la información adicional. FontSize - tamaño de letra.

Imágenes:



Algunas imágenes para mostrar su aspecto:

Imagen 1. Mostrar el historial de transacciones

Si se hace click en cualquier flecha, es posible obtener más información. La información se oculta al hacer click de nuevo sobre la flecha.



Imagen 2. Mostrar información adicional