i-OrdersMQL5 - indicador para MetaTrader 5
Este indicador muestra en el gráfico el historial de transacciones. Las sugerencias son bienvenidas.
Los objetos en el gráfico son clickables. Los colores pueden personalizarse en los parámetros de entrada del indicador.
Parámetros de entrada:
Idioma
- Language - idioma para los mensajes (en esta versión están soportados los idiomas inglés y ruso).
- ShowCurrentPostion - true - muestra información adicional sobre la posición actual.
- CompactPositionInfo - true - muestra solo información sobre el beneficio, false - muestra toda la información.
- ShowDealHistory - true - muestra información sobre el histórico de transacciones.
Otros parámetros de configuración
- StartTime - fecha inicial para mostrar.
- BuyColor - color de las transacciones largas.
- SellColor - color de las transaccciones cortas.
- InfoColor - color de la información adicional.
- FontSize - tamaño de letra.
Imagen 1. Mostrar el historial de transacciones
Si se hace click en cualquier flecha, es posible obtener más información. La información se oculta al hacer click de nuevo sobre la flecha.
Imagen 2. Mostrar información adicional
