TrendСontinuation - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Doc Gaines
Tendência é um componente muito importante do mercado. Você deve certamente ser capaz de defini-la. No entanto, definir apenas a tendência não é suficiente. É importante também definir a direção da tendência atual. Embora as tendências nos ajudam a ganhar mais dinheiro em curtos períodos de tempo, elas também ajudam a perdê-los "rapidamente" caso sua posição for aberta contra o mercado. Para evita tais situações, o autor desenvolveu o "fator de continuação de tendência" (TCF). Este indicador foi criado para determinar a tendência do mercado e sua direção.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 16.10.2007.
Fig.1 Indicador TrendСontinuation
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1579
