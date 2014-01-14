Autor real:

Doc Gaines

Tendência é um componente muito importante do mercado. Você deve certamente ser capaz de defini-la. No entanto, definir apenas a tendência não é suficiente. É importante também definir a direção da tendência atual. Embora as tendências nos ajudam a ganhar mais dinheiro em curtos períodos de tempo, elas também ajudam a perdê-los "rapidamente" caso sua posição for aberta contra o mercado. Para evita tais situações, o autor desenvolveu o "fator de continuação de tendência" (TCF). Este indicador foi criado para determinar a tendência do mercado e sua direção.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 16.10.2007.

Fig.1 Indicador TrendСontinuation