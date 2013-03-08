CodeBaseРазделы
Индикаторы

TrendСontinuation - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

Doc Gaines

Тренды – важный компонент рынка, вы должны обязательно уметь определять их. Однако, просто определить тренд мало. Также важно уметь определять направление текущего тренда. Хотя тренды и помогают нам заработать большие деньги в короткие временные промежутки, они также быстро «помогают» потерять их, если ваша позиция открыта против рынка. Чтобы избежать таких ситуаций, автор разработал индикатор "фактор продолжения тренда" (trend continuation factor (TCF)). Этот индикатор создан для идентификации тренда и его направления.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 16.10.2007.

Рис.1 Индикатор TrendСontinuation

