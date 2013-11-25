真实作者:

Doc Gaines

趋势指向是市场的重要组成部分。您当然应该可以定义它们。然而，定义趋势这是不够的。同样重要的是定义当前趋势的方向。尽管趋势可以帮助我们在较短时间周期里赚取更多钱财，它一样可以帮助我们 "快速" 损失钱财，如果您的仓位与市场相逆。为避免这种情况，作者开发了 "TrendСontinuation - 趋势延续因子" (TCF). 创建本指标的目的是用来判断趋势和它的方向。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 16.10.2007.

图例.1 TrendСontinuation 指标