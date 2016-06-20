und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
TrendСontinuation - Indikator für den MetaTrader 5
Der echte Autor:
Doc Gaines
Trends stellen eine wichtige Komponente des Marktes dar. Sie sollten ihn auf jeden Fall definieren können.
Aber es ist nicht genug, einen Trend zu definieren. Es ist auch wichtig, die aktuelle Trendrichtung zu bestimmen. Obwohl uns Trends dabei helfen mehr Geld in kurzer Zeit zu verdienen, helfen sie auch dabei "schnell" zu verlieren, wenn Sie Ihre Position gegen die Marktrichtung eröffnet haben. Um solche Situationen zu vermeiden entwickelte der Autor eine "Trendfortsetzungsfaktor" (TCF). Dieser Indikator wurde erstellt um den Trend und seine Richtung zu bestimmen.
Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 16.10.2007.
