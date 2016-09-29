コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

TrendСontinuation - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

Doc Gaines

動向は、市場の重要な構成要素を示します。定義は確実に必要です。

しかし、動向を定義するだけでは十分でありません。現在の動向の方向を定義することも重要です。動向は短時間でより多くの資金を稼ぐ助けになりますが、また、ポジションが市場に反して開かれている場合は、「迅速」に資金を失う手助けにもなります。このような状況を避けるために、著者は「trend continuation factor（トレンド継続率、TCF）」を開発しました。この指標は、動向とその方向を決定するために作成されます。

この指標は初めにMQL4で実装され2007年10月16日にコードベースで公開されました。

図1 TrendСontinuation指標

図1 TrendСontinuation指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1579

