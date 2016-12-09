Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ColorJFatl_Cloud_Digit_Grid - indicador para MetaTrader 5
Híbrido del filtro digital FATL (Fast Adaptive Trend Line) y la promediación adaptativa análoga JMA, el indicador ColorJFatl colorea el espacio del fondo del gráfico, y representa el último valor en forma de marca de precio, con la posibilidad de redondear los niveles del indicador en el número necesario de órdenes y cuadrícula de precios con estos valores redondeados. El orden de redondeo está determinado por la variable de entrada del indicador Digit :
input uint Digit=3; //número de órdenes de redondeo
Como línea separadora de los colores, se presenta la propia media móvil.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig. 1. Indicador ColorJFatl_Cloud_Digit_Grid
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15767
