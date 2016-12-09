CodeBaseSecciones
Indicadores

ColorJFatl_Cloud_Digit_Grid - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
ColorJFatl_Cloud_Digit_Grid.mq5 (20.61 KB) ver
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
Híbrido del filtro digital FATL (Fast Adaptive Trend Line) y la promediación adaptativa análoga JMA, el indicador ColorJFatl colorea el espacio del fondo del gráfico, y representa el último valor en forma de marca de precio, con la posibilidad de redondear los niveles del indicador en el número necesario de órdenes y cuadrícula de precios con estos valores redondeados. El orden de redondeo está determinado por la variable de entrada del indicador Digit :

input uint Digit=3; //número de órdenes de redondeo

Como línea separadora de los colores, se presenta la propia media móvil.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".


Fig. 1. Indicador ColorJFatl_Cloud_Digit_Grid

Exp_iRSISign Exp_iRSISign

Sistema comercial construido con las señales del indicador iRSISign.

ColorJFatl_Cloud_Digit_HTF ColorJFatl_Cloud_Digit_HTF

Indicador ColorJFatl_Cloud_Digit con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Chaikin_Volatility_Stochastic Chaikin_Volatility_Stochastic

El autor de este indicador, tras analizar el comportamiento del índice de volatilidad de Chaikhin, se preguntó cómo se comportaría si lo modificase y le aplicase un proceso estocastización.

Chaikin_Volatility_Stochastic_HTF Chaikin_Volatility_Stochastic_HTF

Indicador Chaikin_Volatility_Stochastic con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.