ポケットに対して
インディケータ

ColorJFatl_Cloud_Digit_Grid - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
807
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

FATL（Fast Adaptive Trend Line）デジタルフィルタとアナログ適応平均JMAのハイブリッドです。チャートスペースを色付きの背景で塗りつぶし、最新の値を価格ラベルとして表示し、チャネルレベルを必要な桁数まで丸めることができるColorJFatl指標です。四捨五入後の桁数はDigit
入力変数で設定されます。<br3/>

input uint Digit=3; // 四捨五入後の桁数

移動平均そのものが色の区切り線として機能します。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1　ColorX2MA_Cloud_Digit_Grid指標

図1　ColorJFatl_Cloud_Digit_Grid指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15767

