Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
ColorJFatl_Cloud_Digit_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 732
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador ColorJFatl_Cloud_Digit con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador ColorJFatl_Cloud_Digit.mq5.
Fig. 1. Indicador ColorJFatl_Cloud_Digit_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15762
Sistema comercial construido con las señales del indicador Directed_Movement_Candle.Directed_Movement_Candle
Indicador Directed_Movement en forma de vela.
Sistema comercial construido con las señales del indicador iRSISign.ColorJFatl_Cloud_Digit_Grid
Híbrido del filtro digital FATL (Fast Adaptive Trend Line) y la promediación adaptativa análoga JMA, el indicador ColorJFatl colorea el espacio del fondo del gráfico, y representa el último valor en forma de marca de precio, con la posibilidad de redondear los niveles del indicador en el número necesario de órdenes y cuadrícula de precios con estos valores redondeados.