ColorJFatl_Cloud_Digit_Grid - indicador para MetaTrader 5
Híbrido do filtro numérico FATL (Fast Adaptive Trend Line) e da média adaptativa análoga JMA - indicador ColorJFatl com preenchimento do espaço do gráfico usando um fundo colorido, com exibição do valor mais recente sob a forma de etiquetas de preço, com a possibilidade de arredondar os níveis do indicador até um número necessário de dígitos e grade de preços com estes valores arredondados. O número de dígitos para arredondamento, é definido no indicador de entrada de variável dígito:
input uint Digit=3; //número de casas decimais para arredondamento
Como uma linha de separação de cores foi apresentada a média móvel.
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.
Fig.1. Indicador ColorJFatl_Cloud_Digit_Grid
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15767
Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador iRSISign.ColorJFatl_Cloud_Digit_HTF
Indicador ColorJFatl_Cloud_Digit com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador iWPRSign.Chaikin_Volatility_Stochastic
O autor deste indicador, enquanto analisava o comportamento do índice de volatilidade Chaikin, peguntou-se como se ia comportar, se o modificar anexando-o ao processo estocástico.