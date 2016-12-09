Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Exp_iRSISign - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 851
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Sistema comercial construido con las señales del indicador iRSISign. La señal de ejecución de operaciones se forma en el momento del cierre de una barra, si aparece un signo de color en el indicador.
Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador iRSISign.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.
Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.
Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico
Resultados de la simulación en el año 2015 en EURUSD H1:
Fig. 2. Gráfico de resultados de simulación
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15764
Indicador ColorJFatl_Cloud_Digit con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.Exp_Directed_Movement_Candle
Sistema comercial construido con las señales del indicador Directed_Movement_Candle.
Híbrido del filtro digital FATL (Fast Adaptive Trend Line) y la promediación adaptativa análoga JMA, el indicador ColorJFatl colorea el espacio del fondo del gráfico, y representa el último valor en forma de marca de precio, con la posibilidad de redondear los niveles del indicador en el número necesario de órdenes y cuadrícula de precios con estos valores redondeados.Chaikin_Volatility_Stochastic
El autor de este indicador, tras analizar el comportamiento del índice de volatilidad de Chaikhin, se preguntó cómo se comportaría si lo modificase y le aplicase un proceso estocastización.