Ein Hybrid aus dem digitalen Filter FATL (Fast Adaptive Trend Line) und der analogen adaptiven Mittelung JMA — der ColorJFatl Indikator, der die Chartfläche mit einem farbigen Hintergrund füllt, die aktuellsten Werte als Preisetiketts anzeigt und die Möglichkeit bietet, die Ebenen des Kanals auf die benötigte Stellenzahl abzurunden, und eine Preistabelle mit abgerundeten Werten. Die Stellenzahl, auf welche die Levels abgerundet werden, wird in der Digit

Inputvariablen gesetzt:

input uint Digit=3;

Der Gleitende Durchschnitt dient als Trennlinie zwischen Farben.

Der Indikator verwendet Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Include). Die Verwendung der Klassen wurde im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" ausführlich beschrieben.

Abb.1. Der ColorJFatl_Cloud_Digit_Grid Indikator