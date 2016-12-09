Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Chaikin_Volatility_Stochastic - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 890
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El autor de este indicador, tras analizar el comportamiento del índice de volatilidad de Chaikhin, se preguntó cómo se comportaría si lo modificase y le aplicase un proceso estocastización. El resultado se puede ver aquí.
Claro que ahora no tiene mucho que ver con el original, pero resulta interesante, por eso quiero compartirlo.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 14.06.2016.
Fig. 1. Indicador Chaikin_Volatility_Stochastic
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15772
Híbrido del filtro digital FATL (Fast Adaptive Trend Line) y la promediación adaptativa análoga JMA, el indicador ColorJFatl colorea el espacio del fondo del gráfico, y representa el último valor en forma de marca de precio, con la posibilidad de redondear los niveles del indicador en el número necesario de órdenes y cuadrícula de precios con estos valores redondeados.Exp_iRSISign
Sistema comercial construido con las señales del indicador iRSISign.
Indicador Chaikin_Volatility_Stochastic con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.Exp_Chaikin_Volatility_Stochastic
El experto Exp_Chaikin_Volatility_Stochastic está construido sobre la base del cambio de color del indicador Chaikin_Volatility_Stochastic.