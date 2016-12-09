



Giaras

El autor de este indicador, tras analizar el comportamiento del índice de volatilidad de Chaikhin, se preguntó cómo se comportaría si lo modificase y le aplicase un proceso estocastización. El resultado se puede ver aquí.

Claro que ahora no tiene mucho que ver con el original, pero resulta interesante, por eso quiero compartirlo.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 14.06.2016.





Fig. 1. Indicador Chaikin_Volatility_Stochastic