Indicadores

Chaikin_Volatility_Stochastic_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
786
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Indicador Chaikin_Volatility_Stochastic con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador Chaikin_Volatility_Stochastic.mq5.


Fig. 1. Indicador Chaikin_Volatility_Stochastic_HTF

Chaikin_Volatility_Stochastic Chaikin_Volatility_Stochastic

El autor de este indicador, tras analizar el comportamiento del índice de volatilidad de Chaikhin, se preguntó cómo se comportaría si lo modificase y le aplicase un proceso estocastización.

ColorJFatl_Cloud_Digit_Grid ColorJFatl_Cloud_Digit_Grid

Híbrido del filtro digital FATL (Fast Adaptive Trend Line) y la promediación adaptativa análoga JMA, el indicador ColorJFatl colorea el espacio del fondo del gráfico, y representa el último valor en forma de marca de precio, con la posibilidad de redondear los niveles del indicador en el número necesario de órdenes y cuadrícula de precios con estos valores redondeados.

Exp_Chaikin_Volatility_Stochastic Exp_Chaikin_Volatility_Stochastic

El experto Exp_Chaikin_Volatility_Stochastic está construido sobre la base del cambio de color del indicador Chaikin_Volatility_Stochastic.

Exp_iStochKomposter Exp_iStochKomposter

Sistema comercial construido con las señales del indicador iStochKomposter.