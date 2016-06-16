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ColorJFatl_Cloud_Digit_Grid - индикатор для MetaTrader 5
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Гибрид цифрового фильтра FATL (Fast Adaptive Trend Line) и аналогового адаптивного усреднения JMA — индикатор ColorJFatl с заливкой пространства графика цветным фоном, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков и ценовая сетка с этими круглыми значениями. Порядок округления определяется входной переменной индикатора Digit :
input uint Digit=3; //количество разрядов округления
В качестве линии разделения цвета представлен сам мувинг.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор ColorJFatl_Cloud_Digit_Grid
Торговая система, построенная на сигналах индикатора iRSISign.ColorJFatl_Cloud_Digit_HTF
Индикатор ColorJFatl_Cloud_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Автор этого индикатора, анализируя поведение индекса волатильности Чайкина, задавался вопросом о том, как он будет себя вести, если его модифицировать и применить к нему процесс стохастизации.Exp_iWPRSign
Торговая система, построенная на сигналах индикатора iWPRSign.