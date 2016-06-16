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Индикаторы

ColorJFatl_Cloud_Digit_Grid - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Гибрид цифрового фильтра FATL (Fast Adaptive Trend Line) и аналогового адаптивного усреднения JMA — индикатор ColorJFatl с заливкой пространства графика цветным фоном, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков и ценовая сетка с этими круглыми значениями. Порядок округления определяется входной переменной индикатора Digit :

input uint Digit=3; //количество разрядов округления

В качестве линии разделения цвета представлен сам мувинг.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор ColorX2MA_Cloud_Digit_Grid

Рис.1. Индикатор ColorJFatl_Cloud_Digit_Grid

Exp_iRSISign Exp_iRSISign

Торговая система, построенная на сигналах индикатора iRSISign.

ColorJFatl_Cloud_Digit_HTF ColorJFatl_Cloud_Digit_HTF

Индикатор ColorJFatl_Cloud_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Chaikin_Volatility_Stochastic Chaikin_Volatility_Stochastic

Автор этого индикатора, анализируя поведение индекса волатильности Чайкина, задавался вопросом о том, как он будет себя вести, если его модифицировать и применить к нему процесс стохастизации.

Exp_iWPRSign Exp_iWPRSign

Торговая система, построенная на сигналах индикатора iWPRSign.