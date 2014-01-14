Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
JFATL - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1319
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador es una combinación del filtro digital FATL y del suavizado adaptable JMA analógico.
La media se calcula de la siguiente manera:
JFATL[bar] = JMA(FATL(PRECIO[bar]))
donde:
- FATL() - FATL valor de filtro digital;
- JMA() - JMA algoritmo de media móvil adaptable;
- PRECIO[] - Valor de las series de precios;
- bar - Índice de la barra actual.
Se utiliza un suavizado JMA adicional para prevenir la activación del indicador en cada movimiento casual del mercado.
Los indicadores ColorJFatl y JFatl utilizan la clase CJJMA de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh. El uso de la clase fue descrito a fondo en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Usar Búfers Adicionales".
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/430
Este indicador muestra el nivel del "lateral matinal" y muestra los posibles objetivosJCCX
CCI (Commodity Channel Index) normalizado simétrico con algoritmos alternativos de suavizado (ultralineal y JMA).
El Range Bound Channel Index (RBCI) quita tendencia de baja frecuencia, generado por los componentes del espectro de baja frecuencia y el ruido de alta frecuencia, generado por los componentes de espectro de alta frecuencia.Cálculo de la Anchura de las Bandas de Bollinger (BBW, Bollinger Band Width) con redes neuronales.
Este Asesor Experto trabaja con la metodología de las redes neuronales.