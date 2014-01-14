El indicador es una combinación del filtro digital FATL y del suavizado adaptable JMA analógico.

La media se calcula de la siguiente manera:

JFATL[bar] = JMA(FATL(PRECIO[bar]))



donde:

FATL() - FATL valor de filtro digital;

JMA() - JMA algoritmo de media móvil adaptable;

PRECIO[] - Valor de las series de precios;

bar - Índice de la barra actual.

Se utiliza un suavizado JMA adicional para prevenir la activación del indicador en cada movimiento casual del mercado.

Los indicadores ColorJFatl y JFatl utilizan la clase CJJMA de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh. El uso de la clase fue descrito a fondo en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Usar Búfers Adicionales".