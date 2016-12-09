CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Directed_Movement_Candle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
774
Ranking:
(13)
Publicado:
Actualizado:
Directed_Movement.mq5 (8.45 KB) ver
Directed_Movement_Candle.mq5 (10.33 KB) ver
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa


Indicador Directed_Movement en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo Directed_Movement de las series temporales de precio correspondientes.

En muchas situaciones, para el análisis, este enfoque puede resultar más informativo.

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador Directed_Movement.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".


Fig. 1. Indicador Directed_Movement_Candle

Fig. 1. Indicador Directed_Movement_Candle

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15754

Exp_ColorRsiMACD Exp_ColorRsiMACD

El experto Exp_ColorJJRSX está construido sobre la base de las señales tomadas del histograma ColorRsiMACD.

ColorRsiMACD_HTF ColorRsiMACD_HTF

Indicador ColorRsiMACD con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Exp_Directed_Movement_Candle Exp_Directed_Movement_Candle

Sistema comercial construido con las señales del indicador Directed_Movement_Candle.

ColorJFatl_Cloud_Digit_HTF ColorJFatl_Cloud_Digit_HTF

Indicador ColorJFatl_Cloud_Digit con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.