Directed_Movement_Candle - indicador para MetaTrader 5
Indicador Directed_Movement en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo Directed_Movement de las series temporales de precio correspondientes.
En muchas situaciones, para el análisis, este enfoque puede resultar más informativo.
Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador Directed_Movement.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig. 1. Indicador Directed_Movement_Candle
