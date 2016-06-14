Индикатор Directed_Movement в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом индикатора Directed_Movement соответствующих ценовых таймсерий.

Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.

Для корректной работы этого индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Directed_Movement.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор Directed_Movement_Candle