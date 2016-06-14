CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Directed_Movement_Candle - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1791
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Directed_Movement в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом индикатора Directed_Movement соответствующих ценовых таймсерий.

Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.

Для корректной работы этого индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Directed_Movement.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор Directed_Movement_Candle

Рис.1. Индикатор Directed_Movement_Candle

Exp_ColorRsiMACD Exp_ColorRsiMACD

Эксперт Exp_ColorRsiMACD построен на основе сигналов, снимаемых с гистограммы ColorRsiMACD.

ColorRsiMACD_HTF ColorRsiMACD_HTF

Индикатор ColorRsiMACD с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_Directed_Movement_Candle Exp_Directed_Movement_Candle

Торговая система, построенная на сигналах индикатора Directed_Movement_Candle.

ColorJFatl_Cloud_Digit_HTF ColorJFatl_Cloud_Digit_HTF

Индикатор ColorJFatl_Cloud_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.