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Directed_Movement_Candle - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Directed_Movement в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом индикатора Directed_Movement соответствующих ценовых таймсерий.
Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.
Для корректной работы этого индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Directed_Movement.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор Directed_Movement_Candle
Эксперт Exp_ColorRsiMACD построен на основе сигналов, снимаемых с гистограммы ColorRsiMACD.ColorRsiMACD_HTF
Индикатор ColorRsiMACD с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Торговая система, построенная на сигналах индикатора Directed_Movement_Candle.ColorJFatl_Cloud_Digit_HTF
Индикатор ColorJFatl_Cloud_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.