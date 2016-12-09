Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
ColorRsiMACD_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 795
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador ColorRsiMACD con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador ColorRsiMACD.mq5.
Fig. 1. Indicador ColorRsiMACD_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15752
Histograma MACD, construido sobre la diferencia entre el oscilador RSI y su promediación.ColorJFatl_Cloud_Digit
Híbrido del filtro digital FATL (Fast Adaptive Trend Line) y la promediación adaptativa análoga JMA, el indicador ColorJFatl colorea el espacio del fondo del gráfico, y representa el último valor en forma de marca de precio, con la posibilidad de redondear los niveles del indicador en el número necesario de órdenes.
El experto Exp_ColorJJRSX está construido sobre la base de las señales tomadas del histograma ColorRsiMACD.Directed_Movement_Candle
Indicador Directed_Movement en forma de vela.