ColorRsiMACD_HTF - indicador para MetaTrader 5

Indicador ColorRsiMACD con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador ColorRsiMACD.mq5.


Fig. 1. Indicador ColorRsiMACD_HTF

ColorRsiMACD ColorRsiMACD

Histograma MACD, construido sobre la diferencia entre el oscilador RSI y su promediación.

ColorJFatl_Cloud_Digit ColorJFatl_Cloud_Digit

Híbrido del filtro digital FATL (Fast Adaptive Trend Line) y la promediación adaptativa análoga JMA, el indicador ColorJFatl colorea el espacio del fondo del gráfico, y representa el último valor en forma de marca de precio, con la posibilidad de redondear los niveles del indicador en el número necesario de órdenes.

Exp_ColorRsiMACD Exp_ColorRsiMACD

El experto Exp_ColorJJRSX está construido sobre la base de las señales tomadas del histograma ColorRsiMACD.

Directed_Movement_Candle Directed_Movement_Candle

Indicador Directed_Movement en forma de vela.