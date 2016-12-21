私たちのファンページに参加してください
Directed_Movement_Candle - MetaTrader 5のためのインディケータ
ローソク足のシーケンスとして実装されたDirected_Movement指標です。ローソク足はDirected_Movement 指標アルゴリズムによって処理された関連する価格時系列の結果として表示されます。
多くの状況において、このようなアプローチは分析の目的のためにより有益であり得ます。
この指標はコンパイルされたDirected_Movement.ex5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 Directed_Movement_Candle指標
ColorRsiMACDヒストグラムのシグナルに基づいて描画されるExp_ColorRsiMACDエキスパートアドバイザーです。ColorRsiMACD_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorRsiMACD指標です。
Directed_Movement_Candle指標のシグナルに基づいた取引システムです。ColorJFatl_Cloud_Digit_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む ColorJFatl_Cloud_Digit 指標です。