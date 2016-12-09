El experto Exp_ColorJJRSX está construido sobre la base de las señales tomadas del histograma ColorRsiMACD. La señal de ejecución de operaciones tendrá lugar en el momento del cierre de una barra, si se ha producido la ruptura por parte del histograma del nivel cero, si ha cambiado la dirección del movimiento del histograma o la línea de señal, así como en el caso de que suceda la ruptura por parte del histograma de la línea de señal (dependiendo de las opciones elegidas en el parámetro de entrada Mode).

input AlgMode Mode=MACDdisposition;

Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador ColorRsiMACD.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.





Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultados de la simulación en el año 2015 en USDJPY H6:

Fig. 2. Gráfico de resultados de simulación